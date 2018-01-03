|
В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай
Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что …
|
2 января 2018, 03:30
|
Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз
В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на …
|
2 января 2018, 02:10
|
Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком
|
1 января 2018, 05:33
|
Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб
|
31 декабря 2017, 03:03
|
Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал постановление о награждении президента самарского АО «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова Орденом Почета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, работникам …
|
17 июля 2017, 10:37
|
В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»
Блогер Антон Черепок рассказал, что в Самаре закрывают легендарный бар «На дне». «Всё, что сейчас происходит на месте событий, и показания очевидцев подтверждают вероятность подобного исхода, - пишет автор. - Привычный павильон с золоченым сайдингом и автографами в туалете …
|
14 июля 2016, 06:17
|
"Жигулевское пиво" заработало в 11 раз больше
|
5 апреля 2016, 04:30
|
ФАС оштрафовала «Жигулевское пиво»
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала самарскую компанию «Жигулевское пиво» на 300 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию. Такое наказание ведомство вынесло за попытку присвоения пивзаводом «исключительных прав на словесное обозначение «Саяны». Тем самым предприятие хотело запретить другим производителям выпускать этот широко известный …
|
12 февраля 2015, 12:16