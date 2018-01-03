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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
 
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что 
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Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз

В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на 
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Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком

Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком

20-летний автомобилист на вазовской легковушке не справился с управлением и вылетел на встречку. 
1 января 2018, 05:33
Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня, 31 декабря, ночью на 30 километре Южной обводной дороги.
 
Как передает ПСС по Самарской области, около поворота на поселок Рощинский водитель Лады Приоры на скорости врезался на препятствие. Даже сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь 
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Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

Президент России Владимир Путин подписал постановление о награждении президента самарского АО «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова Орденом Почета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, работникам 
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В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»

В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»

Блогер Антон Черепок рассказал, что в Самаре закрывают легендарный бар «На дне». «Всё, что сейчас происходит на месте событий, и показания очевидцев подтверждают вероятность подобного исхода, - пишет автор. - Привычный павильон с золоченым сайдингом и автографами в туалете 
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"Жигулевское пиво" заработало в 11 раз больше

Заработали на алкоголе в 11 раз больше. В 2015-м году ОАО "Жигулевское пиво" увеличило чистую прибыль почти до 694 миллионов рублей. Годом ранее эта цифра составляла чуть более 62 миллионов. При этом выручка выросла на 605 миллионов  до 2 миллиардов 
5 апреля 2016, 04:30
ФАС оштрафовала «Жигулевское пиво»

ФАС оштрафовала «Жигулевское пиво»

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала самарскую компанию «Жигулевское пиво» на 300 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию. Такое наказание ведомство вынесло за попытку присвоения пивзаводом «исключительных прав на словесное обозначение «Саяны». Тем самым предприятие хотело запретить другим производителям выпускать этот широко известный 

12 февраля 2015, 12:16
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