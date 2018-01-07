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В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом
Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
ДТП …
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3 января 2018, 01:27
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В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай
Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что …
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2 января 2018, 03:30
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Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз
В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на …
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2 января 2018, 02:10
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Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком
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1 января 2018, 05:33
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В Самаре иномарка «повисла» на дорожном ограждении
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2 октября 2017, 10:18
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Автобусы 45-го маршрута вновь следуют через Антонова-Овсеенко
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20 сентября 2017, 10:16
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В Самаре на Антонова-Овсеенко 35-й автобус снес столб, пострадали 7 человек
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17 сентября 2017, 04:02
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Появилось видео массового ДТП на улице Антонова-Овсеенко в Самаре
В социальных сетях появилось видео утреннего ДТП на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА» 23 сентября на пересечении Запорожской столкнулись четыре автомобиля.
Ролик был снят видоерегистратором одного из автомобилей, двигавшихся по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы XXII …
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23 сентября 2016, 05:37