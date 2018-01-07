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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
 
ДТП 
3 января 2018, 01:27
В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

В Самаре на пересечении Промышленности и Советской Армии иномарка протаранила трамвай

Вчера, 1 января, в Самаре произошло ДТП. Водитель кроссовера "Тойота" на пересечении улиц Промышленности и Советской Армии протаранил трамвай, передают в паблике «Самара ДТП» соцсети «ВКонтакте».
 
Официальной информации о данном автопроисшествии пока нигде не появлялось, однако очевидно, что 
2 января 2018, 03:30
Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз

Под Самарой перевернулась фура с белорусскими номерами: селяне пытались растащить груз

В Самарской области в последние часы Старого Года произошло крупное ДТП, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную Службу спасения. Около села Дубовый Умет груженая фура с номерами Республики Беларусь сошла с автотрассы в кювет и перевернулась. Водителя на 
2 января 2018, 02:10
Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком

Беременная 25-летняя самарчанка погибла в страшном ДТП под Бузулуком

20-летний автомобилист на вазовской легковушке не справился с управлением и вылетел на встречку. 
1 января 2018, 05:33
В Самаре иномарка «повисла» на дорожном ограждении

В Самаре иномарка «повисла» на дорожном ограждении

Сегодня, 2 октября, в Самаре на пересечении улицы Антонова-Овсеенко с Карбышева столкнулись «Нива» и «Ниссан». В результате удара иномарка опрокинулась и оказалась на дорожном ограждении. По словам очевидцев, в аварии, к счастью, никто серьезно не пострадал.
2 октября 2017, 10:18
Автобусы 45-го маршрута вновь следуют через Антонова-Овсеенко

Автобусы 45-го маршрута вновь следуют через Антонова-Овсеенко

С 20 сентября гордепартамент транспорта мэрии Самары возобновил движение автобусов маршрута № 45 по ранее утвержденной схеме – по улице Антонова-Овсеенко (от Авроры до Советской Армии).
 
Напомним, что в связи с завершением работ по капитальному ремонту улицы Дыбенко на 

20 сентября 2017, 10:16

В Самаре на Антонова-Овсеенко 35-й автобус снес столб, пострадали 7 человек

В Самаре на Антонова-Овсеенко 35-й автобус снес столб, пострадали 7 человек

Сегодня, 17 сентября, примерно в 9:40 на пересечении улиц Советской Армии и Антонова Овсеенко пассажирский автобус 35-го маршрута вылетел с проезжей части на тротуар и врезался в столб. Удар был такой сильный, что деформировалась кабина автобуса, также разбились боковые стекла.
17 сентября 2017, 04:02
Появилось видео массового ДТП на улице Антонова-Овсеенко в Самаре

Появилось видео массового ДТП на улице Антонова-Овсеенко в Самаре

В социальных сетях появилось видео утреннего ДТП на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА» 23 сентября на пересечении Запорожской столкнулись четыре автомобиля.

Ролик был снят видоерегистратором одного из автомобилей, двигавшихся по улице Антонова-Овсеенко со стороны улицы XXII 
23 сентября 2016, 05:37
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