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Фото дня: На трассе «Сызрань - Саратов» мародеры разворовывают груз из перевернувшейся фуры
В Воскресенском районе Саратовской области мародеры растаскивают коробки из перевернувшегося на трассе грузовика, передает портал «Четвертая Власть». ДТП произошло в четверг, 20 апреля, на 237 км автотрассы «Сызрань - Саратов». По предварительной версии полицейских, водитель на фуре «Mercedes» не справился …
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22 апреля 2017, 05:10
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Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт
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21 апреля 2017, 09:49
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Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом
Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
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20 апреля 2017, 05:15
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В Тольятти пассажирский автобус улетел в кювет
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20 апреля 2017, 10:46
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
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14 апреля 2017, 11:49
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15
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В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты
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8 апреля 2017, 12:27
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В Самаре продолжаются поиски подрядчика для новой ветки трамвая
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5 апреля 2017, 11:40
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
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4 марта 2017, 03:16
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Трамвайный коллапс в Самаре: 40 вагонов встали в пробку от Первомайской до Николая Панова
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28 января 2017, 03:50
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В Самаре трамвай сошел с рельсов, есть фото
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22 января 2017, 03:46
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8-месячная девочка пострадала в массовом ДТП в Самаре
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6 июля 2016, 01:28
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Ночью в Самаре пожар уничтожил 100 квадратных метров сараев на улице Авроры
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25 мая 2016, 11:09
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В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы
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7 мая 2016, 04:43
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В блогах: провалы в Самаре
Блогер Игорь Кондратьев пишет про "горькую судьбу двух маленьких домов на Авроре в Самаре". "Один из них недавно снесли из-за огромных трещин на фасаде, а под другим обнаружилась огромная подземная полость. Эта новость всколыхнула давно копившиеся страхи в …
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5 апреля 2016, 06:10