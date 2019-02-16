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Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под 
15 февраля 2019, 07:49
Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?

Смертельная угроза для пешеходов в виде ледяной глыбы нависла на балконе пятиэтажки № 108 на улице Белорусской. Хозяйка квартиры, пенсионерка Мария Ильясова, год назад отдала за реконструкцию балкона 70 тысяч рублей - удлинила на нем крышу. Теперь здесь намерзают нескольких 
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В Самаре управляющая компания «вырастила» 7-метровую сосульку

В Самаре управляющая компания «вырастила» 7-метровую сосульку

Огромное нерукотворное чудо массой примерно в 400 килограмм ждет своего «пешехода-счастливчика» на улице Ерошевского. Попадание ледяного монстра в человека – практически гарантированный шанс для последнего стать «клиентом» ритуальной службы. В управляющей компании на заявки возбужденных жителей отвечают, что у «нас 
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Самарская рулетка: Жильцы дома на Медицинской боятся выходить из улицу из-за огромных сосулек

Самарская рулетка: Жильцы дома на Медицинской боятся выходить из улицу из-за огромных сосулек

Обращения в коммунальную службу и управляющую оказались безуспешными. Полный игнор.  Зато звонок в райадминистрацию принес «ошеломительный» результат – приехали «непонятные личности», натянули ленту и всё. Выходить из подъезда сейчас страшно. Жильцы играют в настоящую русскую самарскую рулетку. Дети, старики и 
15 декабря 2018, 02:49
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