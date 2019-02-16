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Рисковые игры: в Сызрани школьники бегали под опасным карнизом
Опасные забавы школьников в Сызрани попали на фото: местная жительница опубликовала снимки в соцсетях и попросила родителей напомнить детям, где можно и нельзя играть. Она рассказала, что 12 февраля двое мальчиков - видимо, ученики начальных классов гимназии бегали под …
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15 февраля 2019, 07:49
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Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре?
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12 февраля 2019, 08:45
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В Самаре управляющая компания «вырастила» 7-метровую сосульку
Огромное нерукотворное чудо массой примерно в 400 килограмм ждет своего «пешехода-счастливчика» на улице Ерошевского. Попадание ледяного монстра в человека – практически гарантированный шанс для последнего стать «клиентом» ритуальной службы. В управляющей компании на заявки возбужденных жителей отвечают, что у «нас …
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20 января 2019, 04:51
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Самарская рулетка: Жильцы дома на Медицинской боятся выходить из улицу из-за огромных сосулек
Обращения в коммунальную службу и управляющую оказались безуспешными. Полный игнор. Зато звонок в райадминистрацию принес «ошеломительный» результат – приехали «непонятные личности», натянули ленту и всё. Выходить из подъезда сейчас страшно. Жильцы играют в настоящую
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15 декабря 2018, 02:49
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