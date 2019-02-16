Ледяная угроза: кто должен чистить от снега балконные крыши в Самаре? … Смертельная угроза для пешеходов в виде ледяной глыбы нависла на балконе пятиэтажки № 108 на улице Белорусской. Хозяйка квартиры, пенсионерка Мария Ильясова, год назад отдала за реконструкцию балкона 70 тысяч рублей - удлинила на нем крышу. Теперь здесь намерзают нескольких