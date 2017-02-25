На въезде в Самару МАЗ влетел в строительную яму, есть фото Сегодня, 9 октября, рано утром в Самаре на пересечении Московского и Красноглинского шоссе в аварию попал грузовик МАЗ.



По словам очевидцев, большегрузная фура ехала на высокой скорости, и водитель не справился с управлением. Машина угодила в яму, вырытую в …