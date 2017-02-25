|
Под Тольятти на М-5 цементовоз столкнулся с двумя машинам, есть фото и видео
|
25 февраля 2017, 03:33
|
6 человек пострадали при столкновении «Гранты» и «двенадцатой» под Самарой
|
25 февраля 2017, 02:43
|
В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
|
24 февраля 2017, 01:30
|
Под Саратовом шесть человек погибли в ДТП
В Петровском районе Саратовской области дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей унесло жизни шести человек. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на региональное УМВД РФ.
|
20 февраля 2017, 09:37
|
На въезде в Самару МАЗ влетел в строительную яму, есть фото
|
9 октября 2016, 04:24
|
В Самаре на Московском шоссе автоледи на Kia свалилась в яму
|
14 сентября 2016, 11:04
|
В блогах: в Самаре на углу Спортивной и Урицкого образовалась яма
Блогер Евгений Синюков рассказал про "жуткий провал на пересечении Спортивной и Урицкого". Автор опубликовал фото. "Просто тут сошлись новый тротуар и старый коллектор. А окологазонный бордюр вообще повис в воздухе. Рядом с ямой - тополь, и весьма старенький. Интересно, как …
|
16 мая 2016, 04:56
|
В блогах: «Бесплатный аттракцион» на Алма-Атинской
Блогер Дмитрий Ширяев поделился своими впечатлениями от посещения бесплатного аттракциона "Найти яму на Алмаатинке". "Подъем по бурной уличной реке с порогами вызвал массу положительных эмоций. То, что там есть ямы, я так-то в курсе. Только из головы вылетело, что …
|
31 марта 2016, 04:40
|
Полиция Самары ищет мужчину за избиение девушки на ул. Дачной
|
5 декабря 2014, 09:21
|
В Самаре неизвестные избили двух девушек за отказ сесть в BMW
|
28 ноября 2014, 01:28