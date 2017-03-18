Вчера, 17 марта, поздно вечером в Самара на улице Демократической случился пожар.
По неустановленным причинам загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжало пожарное подразделение в составе 7 человек личного состава на 2 единицах спецтехники, сообщает МЧС по Самарской области.
Пожарные устанавливают причину пожара и ущерб от него.
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