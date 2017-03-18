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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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  "Y88P"
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Материалы по теме:

В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

Вчера, 10 февраля, примерно в 17:15 в Самаре случился пожар на дороге. Во время движения загорелся легковой автомобиль в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова. Огонь в считаные минуты распространился из-под капота в салон.

Когда пожарные прибыли на 
11 марта 2017, 01:10
В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
 
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские 
5 марта 2017, 05:25
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.

Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской 
21 ноября 2016, 03:26
12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

В ночь на субботу, 12 ноября, улица Демократическая тоже будет перекрыта с полуночи до 5 часов утра, сообщается в пресс-релизе областного правительства.

В течение четырех ночей с 9 ноября движение по улице Демократической в районе кольцевой развязки с Ташкентской будет ограничено. 

9 ноября 2016, 10:47
В Самаре улицу Демократическую перекроют в ночь на 9 ноября

В Самаре улицу Демократическую перекроют в ночь на 9 ноября

В ночь на 9 ноября в Самаре ограничат движение по улице Демократической. Как сообщили в ГИБДД, это необходимо для проведения работ по переносу коммуникаций - перетягиванию проводов, передает samru.ru.

Движение будут перекрывать в обе стороны в ночное время 
8 ноября 2016, 10:58
В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

Сегодня, 29 октября, рано утром на улице Галактионовской в Самаре почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался один только металлический скелет, как в фантастических фильмах про постапокалипсис.

Информацию о причинах возгорания – автобус сам воспламенился или ему помогли 
29 октября 2016, 04:10
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