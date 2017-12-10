В четверг, 21 ноября, полицейские получили сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Георгия Димитрова в Самаре. Прибывшие по вызову полицейские увидели молодого человека, сидящего в оконном проеме на 6-м этаже.

Правоохранители убедили парня слезть с подоконника и доставили его в дежурную …