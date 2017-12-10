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Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»
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9 декабря 2017, 06:59
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Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой
Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к …
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7 декабря 2017, 02:03
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Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку
Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. …
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7 декабря 2017, 11:03
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В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка
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5 декабря 2017, 04:29
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Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся
Вчера, 29 сентября, вечером в Самаре произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. На проспекте Металлургов автомобилист, управляя автомобилем Citroen, сбил насмерть переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия.
Спустя некоторое время полицейские при содействии «Ночного …
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30 сентября 2017, 03:09
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Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в …
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24 сентября 2017, 01:32
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«Приора» насмерть сбила пенсионера на велосипеде в селе Выселки под Тольятти
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21 сентября 2017, 10:08
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В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео
В Самаре в результате ДТП пострадал пешеход. Молодой человек начал переходить дорогу по пешеходному переходу у ТЦ «Парк Хаус», как вдруг на него наехал внедорожник, пишет 63.ru. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора встречного автомобиля.
За рулем Toyota …
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16 сентября 2017, 03:35
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В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы
В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 июля, в Самаре произошло крупное ДТП с большим количеством участников. Пассажиры и водители получили травмы, к счастью обошлось без погибших, передают в группе «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
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29 июля 2017, 01:57
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Самарец убил топором знакомого и бросил труп у мусорных контейнеров
В полиции Самары сообщили подробности о задержании подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли возле мусорных контейнеров на улице Георгия Димитрова. Это случилось неподалеку от ТЦ «Орбита».
Сегодня, 3 марта, около четырех часов утра в полицию позвонили жители …
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3 марта 2016, 04:15
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В Самаре рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, есть фото
Сегодня, 8 января, днем на улице Димитрова в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на рейсовом муниципальном автобусе 70-го маршрута двигался по улице Георгия Димитрова в сторону Московского шоссе. Неподалёку от торгового центра "Орбита" под колеса автотранспорта попал пешеход.
Как
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8 января 2016, 10:27
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19-летний тольяттинец, скрываясь от правосудия в Самаре, хотел выброситься из окна
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22 ноября 2013, 10:14