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Материалы по теме:

Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Убил пешехода и разбил 4 грузовика водитель «Газели» на трассе «Самара – Большая Черниговка»

Сегодня, 9 декабря, стало известно о ДТП со смертельным исходом, которое случилось 7 числа на 193 километре автомагистрали «Самара – Большая Черниговка – граница республики Казахстан» в Первомайском районе Оренбургской области.
 
Как информации ГИБДД 56-го региона, водитель «Газели», объезжая 
9 декабря 2017, 06:59
Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии и подробности смертельного ДТП под Самарой

Появились жуткие фотографии с места смертельного ДТП под Самарой: в столкновении двух грузовиков погибли два человека, пострадали ребенок и женщина. В полиции рассказали подробности аварии. В четверг, 7 декабря, около пяти часов утра на 82 километре автодороги «Подъезд к 
7 декабря 2017, 02:03
Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку

Под Самарой на железной дороге погиб 16-летний подросток. Поезд насмерть сбил школьника, слушавшего громкую музыку в наушниках. Трагедия произошла 6 декабря около 10:30 на станции Липяги. По данным следователей, погибший пешеход - житель Новокуйбышевска. Школьник попал под колеса локомотива №4302. 

7 декабря 2017, 11:03
В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка

В Самаре СК сообщил подробности о гибели 15-летнего подростка, который был найден с простреленной головой в одном из домов Кировского района. Трагедия случилась на улице Минской. Как уже сообщала «ТЕРРА», тело подростка обнаружили в одной из квартир вечером в понедельник, 
5 декабря 2017, 04:29
Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся

Пьяный самарец на «Ситроене» сбил насмерть пешехода и скрылся

Вчера, 29 сентября, вечером в Самаре произошло еще одно смертельное ДТП с участием пешехода. На проспекте Металлургов автомобилист, управляя автомобилем Citroen, сбил насмерть переходившего дорогу мужчину и скрылся с места происшествия.

Спустя некоторое время полицейские при содействии «Ночного 
30 сентября 2017, 03:09
Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в 
24 сентября 2017, 01:32
«Приора» насмерть сбила пенсионера на велосипеде в селе Выселки под Тольятти

«Приора» насмерть сбила пенсионера на велосипеде в селе Выселки под Тольятти

В Ставропольском районе 20 сентября в ДТП погиб велосипедист, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, в 19:00 на улице Дорожной сели Выселки 61-летний житель Тольятти на велосипеде "Сура" без световозвращающих элементов и защитной амуниции ехал 
21 сентября 2017, 10:08
В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео

В Самаре автоледи на RAV-4 сбила пешехода, есть видео

В Самаре в результате ДТП пострадал пешеход. Молодой человек начал переходить дорогу по пешеходному переходу у ТЦ «Парк Хаус», как вдруг на него наехал внедорожник, пишет 63.ru. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора встречного автомобиля.

За рулем Toyota 
16 сентября 2017, 03:35
В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы

В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы

В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 июля, в Самаре произошло крупное ДТП с большим количеством участников. Пассажиры и водители получили травмы, к счастью обошлось без погибших, передают в группе «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
29 июля 2017, 01:57
Самарец убил топором знакомого и бросил труп у мусорных контейнеров

Самарец убил топором знакомого и бросил труп у мусорных контейнеров

В полиции Самары сообщили подробности о задержании подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли возле мусорных контейнеров на улице Георгия Димитрова. Это случилось неподалеку от ТЦ «Орбита».

Сегодня, 3 марта, около четырех часов утра в полицию позвонили жители 
3 марта 2016, 04:15
В Самаре рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, есть фото

В Самаре рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, есть фото

Сегодня, 8 января, днем на улице Димитрова в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на рейсовом муниципальном автобусе 70-го маршрута двигался по улице Георгия Димитрова в сторону Московского шоссе. Неподалёку от торгового центра "Орбита" под колеса автотранспорта попал пешеход.

Как
8 января 2016, 10:27
19-летний тольяттинец, скрываясь от правосудия в Самаре, хотел выброситься из окна

19-летний тольяттинец, скрываясь от правосудия в Самаре, хотел выброситься из окна

В четверг, 21 ноября, полицейские получили сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Георгия Димитрова в Самаре. Прибывшие по вызову полицейские увидели молодого человека, сидящего в оконном проеме на 6-м этаже.

Правоохранители убедили парня слезть с подоконника и доставили его в дежурную 

22 ноября 2013, 10:14
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