|
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»
|
27 сентября 2018, 02:21
|
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области
|
27 сентября 2018, 02:13
|
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.
Сызранский прокурор подал иск в …
|
27 сентября 2018, 01:09
|
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
Смотрите …
|
27 сентября 2018, 12:32
|
В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
|
26 сентября 2018, 04:42
|
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду
|
25 сентября 2018, 02:53
|
Выяснилось, откуда появились слухи о заражении воды в Самаре
Оказалось, что слухи о заражении питьевой воды в Самаре распространяли недобросовестные бизнесмены. Напомним, что накануне жители города начали паниковать из-за фейковой новости, что питьевая вода якобы заражена после аварии на очистных сооружениях и жизни тысяч людей под угрозой. Информация гуляла …
|
25 сентября 2018, 12:12
|
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
|
19 сентября 2018, 01:38
|
Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы
|
17 сентября 2018, 11:45
|
Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода
Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в …
|
11 сентября 2018, 10:40
|
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
|
28 августа 2018, 05:06
|
Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей
|
24 августа 2018, 05:09