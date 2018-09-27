Судебные приставы отчитались об итогах работы по взысканию просроченных зарплат за первые 8 месяцев этого года. Всего на недобросовестных работодателей было заведено 2249 исполнительных производств на сумму 73,3 миллиона рублей. Из этого количества 1637 производств были окончены в связи с …