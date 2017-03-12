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В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)
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24 февраля 2017, 01:30
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Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары
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9 ноября 2016, 03:18
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Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал
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6 ноября 2016, 10:24
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В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус
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29 октября 2016, 04:10
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В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель
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21 октября 2016, 05:14
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Проклятое место: На Овраге пьяный на «БМВ» протаранил «Шкоду», есть фото
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15 октября 2016, 05:06
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В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз
Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
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5 октября 2016, 11:27
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В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото
Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.
По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля …
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21 августа 2016, 02:46
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В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской
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30 июля 2016, 01:07
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В Самаре на Галактионовской водитель сбил вышедшую из трамвая девушку и скрылся
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22 октября 2015, 04:49
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В Самаре мусоровоз провалился под асфальт
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1 августа 2014, 10:06
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В Кинельском районе устанавливается личность погибшего под колесами мусоровоза
5 мая около 5 часов вечера на мусорной свалке рядом с поселком Усть-Кинельский произошло ЧП, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
60-летний водитель мусоровоза выгружался и не заметил находившегося рядом мужчину. Пострадавший попал под …
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6 мая 2014, 01:39