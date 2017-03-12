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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

В Новокуйбышевске перевернулся мусоровоз: один человек погиб (есть фото)

50-летний водитель мусоровоза Scania не справился с управлением, попал в занос и влетел в световую опору по ходу движения.
24 февраля 2017, 01:30
Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Водитель иномарки погиб в ДТП с фурой на обводной дороге Самары

Во вторник, 8 ноября, на 13 километре обводной дороги Самары на территории Кинельского района произошло смертельное ДТП. Примерно в 11 часов там столкнулись автомобиль Peugeot Partner и фура Renault Premium HR-340, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
9 ноября 2016, 03:18
Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Под Самарой «Лада» врезалась в дорожный знак: водитель сбежал, пассажир пострадал

Водитель ВАЗ-21140 по дороге из Самары в Тольятти врезался в дорожный знак и убежал с места событий, оставив автомашину с пострадавшим пассажиром, передает портал citytraffic.ru.

По предварительной информации, ДТП произошло ночью 6 ноября. В 0:45 автомобилист на вазовской легковушке в условиях 

6 ноября 2016, 10:24
В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

Сегодня, 29 октября, рано утром на улице Галактионовской в Самаре почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался один только металлический скелет, как в фантастических фильмах про постапокалипсис.

Информацию о причинах возгорания – автобус сам воспламенился или ему помогли 
29 октября 2016, 04:10
В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель

В Камышлинском районе столкнулись две фуры, погиб 55-летний водитель

В четверг, 20 октября, в Камышлинском районе Самарской области произошло ДТП: столкнулись две фуры. Это случилось в 15 часов 10 минут на 1189 километре трассы М-5 «Урал», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Обе машины ушли в 
21 октября 2016, 05:14
Проклятое место: На Овраге пьяный на «БМВ» протаранил «Шкоду», есть фото

Проклятое место: На Овраге пьяный на «БМВ» протаранил «Шкоду», есть фото

Сегодня ночью, 15 октября, в районе Постникова оврага в Самаре произошло очередное ДТП, возможно опять с участием пьяного водителя. Там столкнулись «БМВ» и «Школа Йети», сообщают очевидцы в группе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте».
 
«Пьяный водитель «БМВ» 
15 октября 2016, 05:06
В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

В Самаре в промоину в асфальте провалился мусоровоз

Сегодня, 5 октября, в Самаре произошел прорыв водовода. В промоину в асфальте провалился мусоровоз, передает портал «ProГород – Самара». По словам очевидцев, все началось с того, что из колодца забил гейзер. «Асфальт буквально смывает под напором воды», -
5 октября 2016, 11:27
В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля 
21 августа 2016, 02:46
В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской

В Самаре почти 70 человек тушили пожар на Галактионовской

Вчера, 29 июля, поздно вечером в одном из домов по улице Галактионовской Ленинского района Самары случился пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, там загорелись домашние вещи в подвале. Пламя охватило помещение площадью 25 квадратных метров.

На тушение выезжало 68 

30 июля 2016, 01:07
В Самаре на Галактионовской водитель сбил вышедшую из трамвая девушку и скрылся

В Самаре на Галактионовской водитель сбил вышедшую из трамвая девушку и скрылся

Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадал пешеход. Инцидент произошел в Ленинском районе Самары утром в среду, 21 октября.

Около девяти часов утра машина сбила 23-летнюю девушку, выходившую из трамвая на остановке на улице Галактионовской. 
22 октября 2015, 04:49
В Самаре мусоровоз провалился под асфальт

В Самаре мусоровоз провалился под асфальт

Фотоснимки с места происшествия опубликовал в «Живом журнале» блогер Владимир Сверкалов. По словам автора поста, инцидент произошел сегодня утром на въезде в Иверский монастырь. 

Фото: samara-ru.livejournal.com.
1 августа 2014, 10:06
В Кинельском районе устанавливается личность погибшего под колесами мусоровоза

В Кинельском районе устанавливается личность погибшего под колесами мусоровоза

5 мая около 5 часов вечера на мусорной свалке рядом с поселком Усть-Кинельский произошло ЧП, сообщает ИА «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
60-летний водитель мусоровоза выгружался и не заметил находившегося рядом мужчину. Пострадавший попал под 
6 мая 2014, 01:39
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