8
09
10
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ 

11 мая 2017, 01:45
С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

Энергетики объявили о следующем этапе гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Они пройдут с 10 по 24 мая. Горячую воду будут отключать в разных районах города поочередно .

Начнут с объектов Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной 

4 мая 2017, 12:04
Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
 
При этом горячее водоснабжение для горожан будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Для удобства жителей традиционные весенние гидравлические испытания теплосетей начнутся 

27 апреля 2017, 10:55
В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу

В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии.  Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.

По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент 

11 апреля 2017, 11:36
В Самаре отключат горячую воду

В Самаре отключат горячую воду

С 10 апреля в Самаре начнутся температурные испытания. Их проведут на теплосетях от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной, сообщает Предприятие тепловых сетей.Потребителям временно отключат горячую воду:
7 апреля 2017, 09:53
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

Самарское ОАО «Предприятие тепловых сетей» сообщает горожанам о переносе гидравлических испытаний сетей Центральной отопительной котельной.
Испытания теплосетей в границах ул. Сов. Армии – Промышленности – Аэродромной – Авроры – Мориса Тореза – Революционной - Московское шоссе пройдут с 27 по 

26 апреля 2016, 12:26
25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

Об этом сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей». В связи с этим временно приостановят подачу горячего водоснабжения от Центральной отопительной котельной и Безымянской ТЭЦ в границах улиц Советской Армии - Промышленности - Аэродромной - Авроры – Мориса Тореза - Революционной и 

22 апреля 2016, 01:07
В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

Сегодня, 21 февраля, в 0:45 в Самаре было восстановлено в полном объеме холодное водоснабжение потребителей почти 400 домов в поселках Мехзавод и Крутые Ключи, отключенное в связи с аварией на 600-миллиметровом трубопроводе на 18 км Московского шоссе, передает ГУ МЧС 
21 февраля 2016, 02:16
В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева

В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева

В Самаре прокуратура Промышленного района города начала проверку по факту прорыва 13 февраля трубопровода на улице Аминева.  В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников «Самарских коммунальных систем», других должностных лиц, ответственных за обеспечение водоснабжения в Самаре. Ход и 
14 февраля 2016, 01:37
В Самаре более 5 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода

В Самаре более 5 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода

Сегодня, 13 февраля, около 9 часов утра на оперативный пульт дежурного МЧС поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 900 миллиметров в Промышленном районе города по улице Аминева.
 
В настоящее время на месте работают 15 сотрудников аварийной бригады 
13 февраля 2016, 01:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна