В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.



На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение …