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С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект
Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ …
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11 мая 2017, 01:45
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С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду
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4 мая 2017, 12:04
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Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление
В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
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27 апреля 2017, 10:55
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В Самаре на пересечении Карла Маркса и Ташкентской прорвало теплотрассу
В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.
По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент …
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11 апреля 2017, 11:36
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В Самаре отключат горячую воду
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7 апреля 2017, 09:53
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В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.
На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение …
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11 февраля 2017, 04:15
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В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
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14 января 2017, 05:05
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ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре
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26 апреля 2016, 12:26
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25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания
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22 апреля 2016, 01:07
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В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
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21 февраля 2016, 02:16
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В Самаре прокуратура начала проверку по факту прорыва трубопровода на улице Аминева
В Самаре прокуратура Промышленного района города начала проверку по факту прорыва 13 февраля трубопровода на улице Аминева. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников «Самарских коммунальных систем», других должностных лиц, ответственных за обеспечение водоснабжения в Самаре. Ход и …
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14 февраля 2016, 01:37
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В Самаре более 5 тысяч человек остались без холодной воды из-за прорыва трубопровода
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13 февраля 2016, 01:52