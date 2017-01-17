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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

«Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам», - 
17 января 2017, 03:59
В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, 
17 января 2017, 09:55
Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили 
16 января 2017, 05:10
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти

В понедельник, 16 января под Тольятти произошло ДТП. На трассе М5, между постом «Зеленовка» и Обводной, перевернулся автомобиль Mitsubishi Lancer 9, сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, иномарка вылетела в кювет, не доехав до автозаправки «Роснефть». Машиной, 
16 января 2017, 10:25
Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. 

13 января 2017, 08:58
Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют 

13 января 2017, 03:45
Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии

Минюст утвердил новые правила распорядка в колониях и тюрьмах. Ведомство увеличило количество платных услуг для заключенных. Например, теперь осужденный может заказать фотосессию в колонии на память. Съемка пройдет под контролем администрации, лишнее в кадр не попадет. Можно снять и видеоролик 

29 декабря 2016, 03:00
В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан

Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за 

7 сентября 2016, 02:02
В блогах: опасный фонтан в Самарской области

В блогах: опасный фонтан в Самарской области

Блогер verqiz поведал про загадочный опасный фонтан в селе Шентала Самарской области: "На вид этот объект - вполне себе прекрасный фонтан. Для райцентра, разумеется. Только вот купаться в нём не просто нельзя, а даже строго запрещено! Объект находится под 
14 июля 2016, 06:22
В Самаре парень во время танца упал в поющий фонтан

В Самаре парень во время танца упал в поющий фонтан

В Интернете появилось видео «диких плясов» в поющем фонтане. Он расположен на набережной Волги возле бассейна ЦСК ВВС. Молодой мужчина встал на бортик и начал исполнять зажигательный танец, а потом рухнул в воду, но, тем не менее, продолжил свое шоу. 
6 июня 2016, 01:48
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