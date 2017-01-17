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В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские
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17 января 2017, 03:59
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В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре
Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, …
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17 января 2017, 09:55
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Спор из-за повышения тарифов на холодную воду продолжится в Самаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оспорит решение московского арбитража – столичный суд признал незаконным повышения тарифов на холодную воду и водоотведение в Самаре. Оспорить это представители ведомства намерены в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в Самаре, жалобу направят до 29 января, сообщили …
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16 января 2017, 05:10
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Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
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16 января 2017, 10:52
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Автоледи на «Мицубиси» попала в ДТП на М5 у Тольятти
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16 января 2017, 10:25
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Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета
Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. …
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13 января 2017, 08:58
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Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии
Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют …
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13 января 2017, 03:45
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Заключенным разрешили заказать фотосессию в колонии
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29 декабря 2016, 03:00
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В Словенском городе Жалец открылся пивной фонтан
Туристы смогут продегустировать 5 сортов пенного. Впрочем, бесплатно насладиться напитком не получится. Чтобы фонтан заработал, придётся раскошелиться на 6 евро. После этого вам будет предоставлена кружка, которую можно наполнить только 5 раз. В посуду вмонтирован специальный чип, который следит за …
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7 сентября 2016, 02:02
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В блогах: опасный фонтан в Самарской области
Блогер verqiz поведал про загадочный опасный фонтан в селе Шентала Самарской области: "На вид этот объект - вполне себе прекрасный фонтан. Для райцентра, разумеется. Только вот купаться в нём не просто нельзя, а даже строго запрещено! Объект находится под …
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14 июля 2016, 06:22
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В Самаре парень во время танца упал в поющий фонтан
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6 июня 2016, 01:48