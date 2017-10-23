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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Материалы по теме:

Более 120 человек тушили в Самаре мощный пожар в ТЦ «Амбар»

Более 120 человек тушили в Самаре мощный пожар в ТЦ «Амбар»

Вчера, 21 октября, вечером в Самаре в торговом центре «Амбар» случился крупный пожар, в результате чего были срочно эвакуированы почти 300 человек.
 
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 21:21. На место 
22 октября 2017, 03:39
Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской

Сегодня, 21 октября, в Самаре случился пожар. На улице Комсомольской загорелся 2-этажный кирпичный дом. Пламя охватило участок в 70 квадратных метров. По словам очевидцев, загорелись кровля и второй этаж.

На тушение выезжали пожарное подразделение в составе 31 человек личного 
21 октября 2017, 05:33
Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне

В немецком  Франкфурте-на-Майне сгорело легендарное строение -  43-метровая деревянная Башня Гете. По информации германских агентств, эта смотровая площадка считалась одним из наиболее известных сооружений города. При этом она была в числе самых высоких деревянных башен страны.
По оценкам экспертов, спасти 

12 октября 2017, 10:06
«Опять все в дыму»: под Тольятти загорелись поля

«Опять все в дыму»: под Тольятти загорелись поля

Сегодня, 28 сентября, в Ставропольском районе случился сильный пожар. Загорелись поля с сухой травой. Общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Пожар вызвал сильнейшее задымление. Белый туман окутал несколько кварталов в Тольятти.

«Горела сухая стерня около села Васильевка. Пожар 
28 сентября 2017, 10:07
В Самаре на Хлебной площади нашли оружие 18 века

В Самаре на Хлебной площади нашли оружие 18 века

На территории Хлебной площадки в ходе археологических раскопок нашли новые артефакты. Общая площадь территории, где работают ученые, превышает 730 квадратных метров. Там нашли монеты, керамику, нагрудные кресты, а также пушечные ядра и копье 18 века, сообщает niasam.ru. Напомним, обнаруженные 
26 сентября 2017, 09:05
В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.

По обеим сторонам Фрунзенского моста 

9 августа 2017, 02:47
На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда

На строительство одного из крупнейших в Самарской области инфраструктурных проектов последнего времени - Фрунзенского мостового перехода в Самаре - в 2017 году будет дополнительно выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Все металлические компоненты 

9 августа 2017, 12:44
Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.

В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока 

25 июля 2017, 06:23
Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста

В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. 

3 июля 2017, 05:28
Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

В Самаре поисками старой крепости на Хлебной площади займется саратовский «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» за 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия подвело итоги тендера по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая 

12 мая 2017, 01:38
Почти 12 миллионов: новый вклад в самарские исторические ценности

Почти 12 миллионов: новый вклад в самарские исторические ценности

В Самаре на поиски старой крепости на Хлебной площади потратят 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия объявило тендер по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая Самара. Деревянные сооружения, возведенные не позднее середины 
17 апреля 2017, 05:48
В Самаре археологам дадут 12 млн рублей для изучения крепости на Хлебной площади

В Самаре археологам дадут 12 млн рублей для изучения крепости на Хлебной площади

Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области потратит 12 миллионов рублей на исследование крепости, которую археологи откопали на Хлебной площади три года назад. Площадь участка – 732 квадратных метра. Деньги заплатят команде ученых, которая продолжит научные изыскания на месте 
9 сентября 2016, 09:06
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