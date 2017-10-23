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Более 120 человек тушили в Самаре мощный пожар в ТЦ «Амбар»
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22 октября 2017, 03:39
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Вытащили ребенка из огня: В Самаре 30 человек тушили дом на Комсомольской
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21 октября 2017, 05:33
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Словно спичка: Легендарная деревянная Башня Гете сгорела во Франкфурте-на-Майне
В немецком Франкфурте-на-Майне сгорело легендарное строение - 43-метровая деревянная Башня Гете. По информации германских агентств, эта смотровая площадка считалась одним из наиболее известных сооружений города. При этом она была в числе самых высоких деревянных башен страны.
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12 октября 2017, 10:06
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«Опять все в дыму»: под Тольятти загорелись поля
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28 сентября 2017, 10:07
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В Самаре на Хлебной площади нашли оружие 18 века
На территории Хлебной площадки в ходе археологических раскопок нашли новые артефакты. Общая площадь территории, где работают ученые, превышает 730 квадратных метров. Там нашли монеты, керамику, нагрудные кресты, а также пушечные ядра и копье 18 века, сообщает niasam.ru. Напомним, обнаруженные …
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26 сентября 2017, 09:05
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В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.
По обеим сторонам Фрунзенского моста …
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9 августа 2017, 02:47
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На стройку Фрунзенского моста добавят еще четверть миллиарда
На строительство одного из крупнейших в Самарской области инфраструктурных проектов последнего времени - Фрунзенского мостового перехода в Самаре - в 2017 году будет дополнительно выделено 250 миллионов рублей. Об этом заявил накануне губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Все металлические компоненты …
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9 августа 2017, 12:44
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Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае
По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.
В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока …
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25 июля 2017, 06:23
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Скорость – два метра в сутки: стартовал новый этап строительства Фрунзенского моста
В Самаре начался второй этап строительства пролетов Фрунзенского моста. Миллиметр за миллиметром перемещается в сторону установленных в русле реки опор конструкция, суммарная масса которой составит 2 тысячи 230 тонн. Мостостроители планируют продолжать движение металла со скоростью два метра в стуки. …
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3 июля 2017, 05:28
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Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей
В Самаре поисками старой крепости на Хлебной площади займется саратовский «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» за 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия подвело итоги тендера по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая …
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12 мая 2017, 01:38
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Почти 12 миллионов: новый вклад в самарские исторические ценности
В Самаре на поиски старой крепости на Хлебной площади потратят 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия объявило тендер по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая Самара. Деревянные сооружения, возведенные не позднее середины …
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17 апреля 2017, 05:48
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В Самаре археологам дадут 12 млн рублей для изучения крепости на Хлебной площади
Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области потратит 12 миллионов рублей на исследование крепости, которую археологи откопали на Хлебной площади три года назад. Площадь участка – 732 квадратных метра. Деньги заплатят команде ученых, которая продолжит научные изыскания на месте …
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9 сентября 2016, 09:06