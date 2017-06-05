10
33
31
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

В Австрии три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета

Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в ходе неудачной спасательной операции близ австрийского города Трофайах. При восхождении на гору Айзенэрцер-Райхенштайн группа альпинистов оказалась в экстремальной ситуации и вызвала спасателей. К месту происшествия отправился полицейский вертолет.
Сотрудник полиции спустился 

5 июня 2017, 10:02
Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

Сегодня ночью, 4 июня, примерно в 2:20 на 976 километре трассы М-5 «Урал» при выезде из Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 37-летний водитель на автомобиле BMW, не 
4 июня 2017, 05:47
Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.

Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. 
3 июня 2017, 03:03
На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
В итоге произошло столкновение 

2 июня 2017, 12:03
На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками

На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками

Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
Это смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области на трассе Оренбург-Казань. Подробности трагедии на трассе на данный момент неизвестны.
Российские информагентства сообщают только, что две фуры буквально 

31 мая 2017, 02:14
В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде воздушный шар с влюбленными врезался в дерево

В Канаде молодой человек сделал предложение своей возлюбленной во время полета на воздушном шаре. Через считанные минуты после этого шар врезался в деревья.
Этот инцидент сейчас обсуждают пользователи Сети, ознакомившиеся с кадрами происшествия. Шар двигался на внушительной скорости и столкнулся 

30 мая 2017, 03:40
Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Тигр растерзал сотрудницу зоопарка в Великобритании

Работница зоопарка в графстве Кембриджшир скончалась после нападения тигра. Об этом сообщает BBC.
Трагедия случилась в зоопарке Hamerton Zoo Park в ту минуту, когда зверь вместе с женщиной вошел в вольер. После смертельного инцидента всех посетителей в срочном порядке эвакуировали.

30 мая 2017, 11:25
На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

В минувшие выходные в Башкирии на 6 км автодороги Уфа-Кабаково произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Столкнулись легковушка «Лифан-214801» и грузовик «Шакман».
Итогом аварии стала гибель 28-летнего водителя легкового автомобиля и его 42-летнего пассажира. По предварительной версии, водитель «Лифана» не 

29 мая 2017, 03:25
В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

Накануне вечером в Самарской области случилось смертельное ДТП. Сейчас виновника аварии разыскивают правоохранители.
Все произошло на 26-м километре автодороги Кинель – Богатое – Борское. По сведениям Госавтоинспекции, водитель неустановленного автомобиля наехал на 51-летнего мужчину, который в этот момент оказался на 

26 мая 2017, 03:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна