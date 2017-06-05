Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
Транспортные средства врезались лоб в лоб на перекрестке. Больше пострадала вазовская модель, у которой смяло переднюю часть.
По словам очевидцев, в ДТП пострадали три человека – двое мужчин и одна женщина. С различными телесными повреждениями они были доставлены в стационар.
По предварительной версии, водитель иномарки, поворачивая с проспекта Кирова на Мирную, не пропустил ВАЗ-2114, который двигался во встречном направлении. Сейчас все детали произошедшего выясняются в ходе проводимой проверки.
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