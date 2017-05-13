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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.

По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
13 мая 2017, 04:36
Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку

Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку

Накануне вечером в Красноярском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя и ребенок. По сведениям губернской полиции, на 2-м километре дороги Береза - Молгачи 17-летний водитель отечественного автомобиля без прав выехал на встречку и допустил столкновение с Chevrolet 

12 мая 2017, 02:57
В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов

За 4 месяца 2017 года в городе Самара было зарегистрировано 294 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и 359 получили ранения. Из общего количества аварий 141 – наезд на пеших участников дорожного движения, в которых 8 человек погибли и 

12 мая 2017, 12:26
В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок

В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок

Правоохранители Самарской области сейчас устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 4 человека, в том числе малолетний ребенок. ДТП случилось вечером 11 мая на 23 километре автодороги «Алексеевка - Богдановка - Подъем-Михайловка».
Водитель «Skoda Rapid» оказался на «встречке» и допустил 

12 мая 2017, 09:41
В Самарской области поезд сбил студенток

В Самарской области поезд сбил студенток

ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского  техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте.  По предварительным данным, переходя  через рельсы, подростки не заметили товарный 

11 мая 2017, 10:52
Смерть Николая Поролло признали суицидом

Смерть Николая Поролло признали суицидом

Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти директора завода «Салют» Николая Поролло. Напомним, 76-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме 31 марта. Проведенная проверка подтвердила факт суицида. Уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием состава 
3 мая 2017, 09:38
В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку

В субботу, 29 апреля, в 15:15 в Самаре на проспекте Кирова автомобиль сбил ребенка, информирует ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, 23-летний водитель на автомобиле Kia двигался по проспекту Кирова от улицы Вольской в сторону Свободы. В пути 

1 мая 2017, 08:29
В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП

Сегодня, 29 апреля, около 11:10 на федеральной магистрали «М-5 Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 86-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, ехал со стороны Самары в 
29 апреля 2017, 05:16
В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе

В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
27 октября 2016, 08:58
В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре

Готовность транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова в Самаре оценивается примерно в 50%. До наступления отрицательных температур нужно максимально завершить работы по заливке бетона. Из 9 секций на южной рампе осталось сделать две. 

"На южной рампе сейчас делается 

13 октября 2016, 10:03
В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото

В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото

В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 июня, в Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился насмерть мотоциклист. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчину преследовал экипаж ГИБДД.
26 июня 2016, 01:38
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