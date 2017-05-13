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Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя
В Ставропольском районе произошло трагическое ДТП, в котором погибли два человека.
По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия …
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13 мая 2017, 04:36
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Под Самарой 17-летний парень без прав влетел в иномарку
Накануне вечером в Красноярском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два водителя и ребенок. По сведениям губернской полиции, на 2-м километре дороги Береза - Молгачи 17-летний водитель отечественного автомобиля без прав выехал на встречку и допустил столкновение с Chevrolet …
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12 мая 2017, 02:57
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В Самаре на дорогах погибло 8 пешеходов
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12 мая 2017, 12:26
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В Самарской области в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок
Правоохранители Самарской области сейчас устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали 4 человека, в том числе малолетний ребенок. ДТП случилось вечером 11 мая на 23 километре автодороги «Алексеевка - Богдановка - Подъем-Михайловка».
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12 мая 2017, 09:41
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В Самарской области поезд сбил студенток
ЧП на железнодорожной станции Новоотрадная. Накануне вечером там под поезд попали две восемнадцатилетние студентки отрадненского техникума. Девушки спешили на последнюю электричку до Самары и решили перебежать дорогу в небезопасном месте. По предварительным данным, переходя через рельсы, подростки не заметили товарный …
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11 мая 2017, 10:52
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Смерть Николая Поролло признали суицидом
Следователи не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти директора завода «Салют» Николая Поролло. Напомним, 76-летний мужчина был найден мертвым в собственном доме 31 марта. Проведенная проверка подтвердила факт суицида. Уголовное дело не возбудили в связи с отсутствием состава …
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3 мая 2017, 09:38
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В Самаре на Кирова иномарка сбила 8-летнюю девочку
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1 мая 2017, 08:29
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В Сергиевском районе 86-летний пенсионер устроил смертельное ДТП
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29 апреля 2017, 05:16
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В Самаре с понедельника перекроют дорогу-дублер Московского шоссе
В Самаре начинается следующий этап реконструкции Московского шоссе, в связи с чем ориентировочно с 31 октября будет перекрыта дорога-дублер от проспекта Кирова до улицы Бубнова, пишет «Самарская газета».
Работы займут около двух недель, затем дорогу строители обещают снова открыть.
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27 октября 2016, 08:58
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В Самаре движение по Кирова планируют открыть в декабре
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13 октября 2016, 10:03
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В Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился мотоциклист, есть фото
В ночь с субботы на воскресенье, с 25 на 26 июня, в Самаре на перекрестке Кирова и Нагорной разбился насмерть мотоциклист. Как передает портал 63.ru со ссылкой на очевидцев, авария произошла из-за того, что мужчину преследовал экипаж ГИБДД.
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26 июня 2016, 01:38