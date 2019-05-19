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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре

В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать 

19 июня 2018, 04:24
Новости самарских блогов: в СУВДТ приехала комиссия из Нижнего Новгорода

Новости самарских блогов: в СУВДТ приехала комиссия из Нижнего Новгорода

Блогер Илья Круговой сообщил, что "уже со вторника в областной транспортной полиции работает комиссия из Нижнего Новгорода".

"Что ищут - неизвестно. Но, как мне сказали, проверяющие разбираются в обстоятельствах недавнего конфликта с торговцами на "Кировском вещевом". Подтверждением этой версии 
20 ноября 2014, 06:08
Конфликт с полицией на Кировском рынке в Самаре: версия торговцев

Конфликт с полицией на Кировском рынке в Самаре: версия торговцев

Журналисты телерадиокомпании «ТЕРРА» побывали на рынке, где, как сообщают следователи, в результате конфликта пострадал полицейский.

Очередной визит сотрудников транспортной полиции на вещевой рынок «Пятилетка» в Самаре закончился массовыми задержаниями. Торговые ряды на одноименной станции входят в состав большого Кировского 
31 октября 2014, 01:51
Торговцы из Азии избили полицейского на Кировском рынке в Самаре

Торговцы из Азии избили полицейского на Кировском рынке в Самаре

Во время проведения спецоперации по розыску подозреваемых в Самаре избили полицейского. Инцидент произошел днем в четверг, 30 октября, на Кировском рынке. По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следователей, сотрудники Средневолжского линейного управления МВД 
31 октября 2014, 09:09
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