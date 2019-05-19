Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать …