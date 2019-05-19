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Новые камеры против водителей-нарушителей установили у Кировского рынка в Самаре
В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать …
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19 июня 2018, 04:24
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Новости самарских блогов: в СУВДТ приехала комиссия из Нижнего Новгорода
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20 ноября 2014, 06:08
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Конфликт с полицией на Кировском рынке в Самаре: версия торговцев
Журналисты телерадиокомпании «ТЕРРА» побывали на рынке, где, как сообщают следователи, в результате конфликта пострадал полицейский.
Очередной визит сотрудников транспортной полиции на вещевой рынок «Пятилетка» в Самаре закончился массовыми задержаниями. Торговые ряды на одноименной станции входят в состав большого Кировского …
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31 октября 2014, 01:51
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Торговцы из Азии избили полицейского на Кировском рынке в Самаре
Во время проведения спецоперации по розыску подозреваемых в Самаре избили полицейского. Инцидент произошел днем в четверг, 30 октября, на Кировском рынке. По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным следователей, сотрудники Средневолжского линейного управления МВД …
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31 октября 2014, 09:09
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