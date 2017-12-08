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Материалы по теме:

Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет

В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие 

7 декабря 2017, 04:19
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области

Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи. 
 
«В 2:00 7 декабря 2017 года 

7 декабря 2017, 12:39
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ - до 18:00 6 декабря

В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков‍ по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех 

6 декабря 2017, 11:28
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков‍

В Самаре завершена установка всех элементов козырьков на стадионе «Самара Арена». Об этом в понедельник, 4 декабря, в соцсети Twitter сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна 
4 декабря 2017, 02:09
Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары

В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой 
21 ноября 2017, 10:12
В блогах: про кольцевые развязки и исчезновение знаков в Самаре

В блогах: про кольцевые развязки и исчезновение знаков в Самаре

Блогер Виктор Пекшев tam_odin обращает внимание самарцев на то, что на кольцевых развязках города массово убирают знаки "Уступи дорогу", оставляя только знак кругового движения. "Например, белые треугольнички с красным ободком уже убрали на пересечениях "Антошки" с Советской Армии и 
13 ноября 2017, 10:11
В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В Самаре рекламный щит рухнул на машину

В среду, 1 ноября, в Самаре на улице Солнечной рекламный щит упал прямо на автомобиль. Фото с места происшествия очевидец опубликовал в социальной сети. По сообщению МЧС, сегодня до 19 часов вечера по области ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в 
1 ноября 2017, 10:05
Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе

Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.

Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там 
30 октября 2017, 11:13
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