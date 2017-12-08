В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.
«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.
Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило в силу постановление правительства об изменении порядка проезда кольцевых развязок. Теперь автомобилисты, находящиеся на дороге с круговым движением, имеют преимущество перед теми, кто только собирается заехать на нее. Раньше кольцо считалось главным только в том случае, если перед ним стоял знак «Уступи дорогу» или «Движение без остановки запрещено». В случае если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспорта регулируется в соответствии с их требованиями.
|
Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет
В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие …
|
7 декабря 2017, 04:19
|
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог
В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.
«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных …
|
7 декабря 2017, 03:54
|
Восстановлено движение по федеральным трассам Самарской области
Движение на федеральных дорогах Самарской области, ранее ограниченное из-за снегопадов, полностью восстановлено. Были предприняты все необходимые меры по устранению следствий снежной стихии, сообщает правительство Самарской области. На большинстве дорог ограничение сняли с полуночи.
|
7 декабря 2017, 12:39
|
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков - до 18:00 6 декабря
В Самарской области из-за снегопада ограничено движение грузовиков по трассам Самарской области. Речь идет о движении грузового транспорта по федеральным дорогам региона.
«В связи с ухудшением погодных условий на территории Самарской области возобновляется временное ограничение движения грузовых транспортных средств на всех …
|
6 декабря 2017, 11:28
|
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков
|
4 декабря 2017, 02:09
|
Незнакомец слил в Сеть интим-фото школьницы 10 лет из Самары
В Самаре выявлено преступление сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Незнакомец, с которым девочка начала общение в интернете, уговорил её сделать интим-фото и видео. Получив этим материалы, злоумышленник слил их в Сеть. Об этом сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой …
|
21 ноября 2017, 10:12
|
В блогах: про кольцевые развязки и исчезновение знаков в Самаре
Блогер Виктор Пекшев tam_odin обращает внимание самарцев на то, что на кольцевых развязках города массово убирают знаки "Уступи дорогу", оставляя только знак кругового движения. "Например, белые треугольнички с красным ободком уже убрали на пересечениях "Антошки" с Советской Армии и …
|
13 ноября 2017, 10:11
|
В Самаре рекламный щит рухнул на машину
|
1 ноября 2017, 10:05
|
Фото: «Ил-2» снова установили на Московском шоссе
Самолет-памятник «Ил-2» собран и снова установлен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Пользователь Евгений Мокшанов опубликовал фото в социальной сети.
Напомним, легендарный штурмовик отправляли на реставрацию на завод «Авиакор». На его месте тем временем шла реконструкция. Сейчас там …
|
30 октября 2017, 11:13