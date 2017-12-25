В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 по Красноглинскому шоссе водитель в условиях снегопада не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, и совершил столкновение с автомашиной Audi Q7, двигавшейся во встречном направлении», - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель автомобиля «ВАЗ» и его 24-летний пассажир получили травмы ног. Медики оказали автомобилисту помощь и отпустили домой, а его попутчика увезли в больницу и госпитализировали. Проводится проверка.
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