В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных …