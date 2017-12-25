3
56
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888    d8P   8888888  888b    888            888    d8P            888     888 
 888   d8P      888    8888b   888            888   d8P             888     888 
 888  d8P       888    88888b  888            888  d8P              888     888 
 888d88K        888    888Y88b 888   .d88888  888d88K      888d888  888     888 
 8888888b       888    888 Y88b888  d88" 888  8888888b     888P"    888     888 
 888  Y88b      888    888  Y88888  888  888  888  Y88b    888      888     888 
 888   Y88b     888    888   Y8888  Y88b 888  888   Y88b   888      Y88b. .d88P 
 888    Y88b  8888888  888    Y888   "Y88888  888    Y88b  888       "Y88888P"  
                                         888                                    
                                         888                                    
                                         888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок

Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
25 декабря 2017, 12:24
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице 
25 декабря 2017, 10:21
В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали мужчина и женщина

В Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Есть пострадавшие. В четверг, 7 декабря, около восьми часов утра на трассе в Сергиевском районе столкнулись автобус и автомобиль «ВАЗ-21154». Легковушкой управлял 39-летний мужчина. Он ехал со стороны Челно-Вершин в Сергиевск. Столкновение 
7 декабря 2017, 07:04
В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В Самаре в ДТП с «перевертышем» пострадал ребенок

В воскресенье, 19 ноября, в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской перевернулся внедорожник. Есть пострадавшие.

«Алма-Атинская/Московское шоссе: один перевертыш, один в хлам, "Мерседес" и еще кто-то... Стоят ГИБДД, толпа», - сообщил очевидец в социальной сети.

По 
20 ноября 2017, 01:12
В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В Самаре 63-летняя автоледи на иномарке сбила двух человек

В понедельник, 17 июля, в Самаре на проспекте Кирова произошло ДТП с участием двух пешеходов. Авария случилась около 18 часов. По данным полицейских, 63-летняя автоледи на иномарке Daewoo Matiz, направляясь со стороны улицы Стара-Загора к Московскому шоссе, выехала на тротуар. 
18 июля 2017, 11:51
Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Вечером в воскресенье, 2 июля, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке улиц Дыбенко и Авроры. Маршрутка столкнулась с иномаркой Ford Focus и вылетела на тротуар. Один из водителей-очевидцев, опубликовал в Интернете видео со 

3 июля 2017, 04:13
В Самаре два года будут ремонтировать Красноглинское шоссе

В Самаре два года будут ремонтировать Красноглинское шоссе

Красноглинское шоссе станет резервным маршрутом ЧМ-2018, сообщил глава минтранса Самарской области Иван Пивкин. На капитальный ремонт магистрали объявлены торги. За лето должны закончить ремонт нижних слоев дороги. Верхний начнут укладывать уже после мундиаля. По словам министра, всего работы будут продолжаться 
15 июня 2017, 03:52
Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее 

26 апреля 2017, 01:45
Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных 

7 марта 2017, 01:40
В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»

В Самаре Красноглинское шоссе перекроют для «Кросса нации 2016»

В воскресенье, 25 сентября, в Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе. Это связано с проведением всероссийских соревнований «Кросс нации 2016». Они пройдут на базе центра «Чайка» в поселке Управленческий.

Проезд транспорта будет закрыт с 7 часов утра до 16:00 по 

22 сентября 2016, 01:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх