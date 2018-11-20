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В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. 
20 ноября 2018, 11:19
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
 
Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения 
20 ноября 2018, 10:51
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

Департамент принял решение продлить время работы автобусного маршрута №34. Это было сделано после многочисленных обращений граждан. От площади Революции последний рейс будет отправляться в 22:55 в будние дни и в 22:35 в выходные.

Вечернее расписание на рабочие дни выглядит следующим образом: 

14 ноября 2018, 11:22
В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37

В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37

Автобусный маршрут № 37 решили не продлевать. Ранее планировалось, что транспорт будет курсировать от улицы Крупской до рынка «Шапито», но сейчас понятно, что он будет ходить до 14-го микрорайона. Напомним, что продлить маршрут попросили местные жители. Перевозчик предварительно согласился, но 
9 ноября 2018, 01:44
В Самаре открывается движение на Ново-Садовой

В Самаре открывается движение на Ново-Садовой

В областной столице открывается движение на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Первомайской. Подрядчик завершил работы по укреплению основания дороги и устранил просадку асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Кроме того, 
7 ноября 2018, 02:45
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты

Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон -  общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции. 
 
Только за 9 месяцев 2019 
7 ноября 2018, 10:50
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67

Перевозчик уступил просьбам самарцев и добавил дополнительные автобусы на маршруты № 1 и № 67. Как сообщили в компании «СамараАвтогаз», 7 ноября на оба направления вышли по два автобуса дополнительно. Планируется, что это приведет к сокращению интервалов: на маршруте № 
7 ноября 2018, 11:11
В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе

В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе

Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме 
2 ноября 2018, 01:29
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

Во второй половине среды, 24 октября, в  Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
- Был сбой в работе транспортного оператора. Сейчас система восстановлена, все работает, — прокомментировало 
24 октября 2018, 05:16
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка

Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город 
10 октября 2018, 07:38
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