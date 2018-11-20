|
В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
|
20 ноября 2018, 01:07
|
Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
|
20 ноября 2018, 12:41
|
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
|
20 ноября 2018, 12:04
|
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками
Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. …
|
20 ноября 2018, 11:19
|
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов
С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
|
20 ноября 2018, 10:51
|
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34
|
14 ноября 2018, 11:22
|
В Самаре не будут продлевать маршрут автобуса № 37
|
9 ноября 2018, 01:44
|
В Самаре открывается движение на Ново-Садовой
В областной столице открывается движение на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Первомайской. Подрядчик завершил работы по укреплению основания дороги и устранил просадку асфальтобетонного покрытия в зоне котлована метрополитена. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области. Кроме того, …
|
7 ноября 2018, 02:45
|
В Самаре могут открыться новые льготные муниципальные маршруты
Как усовершенствовать работу общественного транспорта в Самаре и сделать перевозки еще более доступными и безопасными? Этот вопрос регулярно поднимается в городской администрации, причем, в присутствии сразу всех заинтересованных сторон - общественников, перевозчиков, чиновников и сотрудников Госавтоинспекции.
|
7 ноября 2018, 10:50
|
В Самаре пустили дополнительные автобусы на маршруты № 1 и 67
|
7 ноября 2018, 11:11
|
В Самаре дептранс проверил работу автобусов в Красноглинском районе
Самарский департамент транспорта начал вести мониторинг заполняемости городских автобусов на остановках Красноглинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, в последние месяцы от местных жителей регулярно поступают жалобы на то, что транспорт ходит забитым и людям приходится слишком долго его ждать. Кроме …
|
2 ноября 2018, 01:29
|
В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт
Во второй половине среды, 24 октября, в Самаре снова заработала система оплаты проезда транспортными картами в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах. Об этом сообщили представители самарского ТТУ.
|
24 октября 2018, 05:16
|
В блогах: про транспорт к поселкам Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка
Самарец Юрий Николаев через "Твиттер" обратился в Мобильную приемную губернатора, чтобы она помогла - цитата - "попинать городской Департамент транспорта". Автор просит, чтобы власти обратили внимание на транспортное обслуживание поселков Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка. По словам жителей, город …
|
10 октября 2018, 07:38