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Материалы по теме:

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в 
23 ноября 2018, 09:48
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

Футболистам самарских «Крыльев Советов» в этом году осталось провести одну домашнюю игру. 8 декабря на «Самара Арене» соперником подопечных Миодрага Божовича станет клуб «Ростов». На этот поединок впервые за долгое время болельщикам будет разрешен пронос термосов, однако они должны быть 
23 ноября 2018, 09:28
Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров

Стало известно, что площадь пожара в здании на площадке военного городка №3 в областной столице составила 1000 кв. м. Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 14:58 22 ноября. Загорелось здание в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта 
23 ноября 2018, 08:33
В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова

Сегодня Самарский районный суд принял решение об аресте на два месяца - до 20 января 2019 года председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Его задержали накануне.
 
Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По 
22 ноября 2018, 08:54
В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка

В среду вечером в Тольятти под колесами автомобиля оказался маленький ребенок. В 19:45 45-летний водитель ехал на своем «ВАЗ-2104» по Молодежному бульвару. В районе дома № 36 он сбил четырехлетнего ребенка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте со своей 
22 ноября 2018, 03:12
Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир

В среду вечером, 21 ноября, в Самарской области произошла нестандартная дорожная авария, в которой пострадал пешеход. В 18:30 24-летний водитель ехал на машине ВАЗ-21134 по улице Дружбы в селе Подстепки. Он направлялся в сторону улицы Рябиновой, когда сбил 17-летнего пешехода. 
22 ноября 2018, 02:23
Оторвало топливный бак: в Самарской области столкнулись грузовики

Оторвало топливный бак: в Самарской области столкнулись грузовики

В среду, 21 ноября, на трассе «Объезд Самары» произошла авария с участием многотонных машин. ДТП случилось в 12:20 на 28 километре дороги. По предварительной информации, 53-летний мужчина ехал на грузовике Freightliner с полуприцепом со стороны села Алексеевка в направлении Самары. 
22 ноября 2018, 09:14
Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик

В среду, 21 ноября, в Самарской области произошла жуткая авария. В Сызранском районе на 897 километре трассы М-5 лоб в лоб столкнулись легковушка Lada Granta и большегруз МАН. От сильного удара автомобиль отечественного производства разорвало на две части, рассказали в 
21 ноября 2018, 04:14
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