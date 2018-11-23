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На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора
На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в …
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23 ноября 2018, 09:48
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На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем
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23 ноября 2018, 09:28
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Площадь пожара в бывшей воинской части в Самаре составила 1000 кв. метров
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23 ноября 2018, 08:33
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В Самаре взяли под стражу депутата Минахмета Халиуллова
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22 ноября 2018, 08:54
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В Тольятти под колеса ВАЗ-2104 попала 4-летняя девочка
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22 ноября 2018, 03:12
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Под Тольятти на пешехода, сбитого «тринадцатой», выпал пассажир
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22 ноября 2018, 02:23
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Оторвало топливный бак: в Самарской области столкнулись грузовики
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22 ноября 2018, 09:14
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Разорвало на части: в Сызранском районе столкнулись Lada Granta и грузовик
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21 ноября 2018, 04:14