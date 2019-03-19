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Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар
Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные …
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19 марта 2019, 12:23
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб
В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет …
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19 марта 2019, 10:32
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На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта
На федеральной трассе М-5 в Самарской области устранили провал на проезжей части. На 864 километре автодороги пришлось перекрывать движение. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», провал дорожного полотна образовался накануне в 19:30 из-за обрушения слабых пород грунта. Дорожники быстро засыпали яму. …
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19 марта 2019, 10:01
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Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами
На сайте объявлений появилось необычное предложение услуг в Сызрани. Потенциальным клиентам предлагается уборка помещений - офисов, квартир и частных домов порядочными сотрудниками. Интересно, что объявление начинается со слова «сиськи» и это не случайно - так мастерицы клининга привлекают внимание работодателей.
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15 января 2019, 09:12
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега
В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».
Как говорится в техзадании, исполнитель …
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29 октября 2018, 03:43
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В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин
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25 октября 2018, 03:17
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В Самарской области цены на парковочные места могут привязать к заполняемости стоянок
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14 августа 2018, 08:30
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Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары
В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, …
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10 июля 2018, 09:47
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Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%
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7 ноября 2016, 04:20
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В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки
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20 июля 2016, 02:09
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В Самаре из-за коммунальной аварии демонтировали гаражи
На улице Скляренко ведутся работы по устранению прорыва водовода. Коммунальная авария случилась 13 декабря, однако сотрудники "Водоканала" приступили к ремонту только спустя день, правда, водоснабжение в близлежащих домах не отключали. Труба диаметром 200 мм лопнула в земле, расположенной под частными …
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14 декабря 2012, 04:42
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