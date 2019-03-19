В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"



"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. … Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует , что скоро в России могут начаться "мусорные бунты"."Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано.