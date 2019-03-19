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Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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Материалы по теме:

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Дома для самарцев строили рабочие из Кот-д’Ивуар

Во время проверки на строительном объекте в губернской столице полицейские нашли шестерых иностранцев, которые работали без разрешительных документов. Оказалось, что на стройке трудились три уроженца соседней республики и три чернокожих гражданина Республики Кот-д’Ивуар (Западная Африка). На всех инорстранцев составили административные 
19 марта 2019, 12:23
В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка

В понедельник, 18 марта, в Сызрани произошла трагедия. Во время тренировки спортсменов, занимающихся академической греблей на базе СШОР № 2 18-летняя девушка потеряла сознание. Перед этим она и ее коллеги бегали в зале. Тренеры вызвали врачей, проводили реанимационные мероприятия до 
19 марта 2019, 11:53
В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани пьяный водитель удирал от ДПС и врезался в сугроб

В Сызрани полицейским пришлось отправиться в погоню за нетрезвым водителем. Сначала активисты местного «Ночного патруля» заметили автомобиль «ВАЗ-2109», за рулем которого сидел человек с признаками опьянения. Общественники передали информацию наряду ДПС, через несколько минут «девятку» увидели на проспекте 50 лет 
19 марта 2019, 10:32
На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта

На трассе М-5 в Самарской области появился провал асфальта

На федеральной трассе М-5 в Самарской области устранили провал на проезжей части. На 864 километре автодороги пришлось перекрывать движение. Как рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор», провал дорожного полотна образовался накануне в 19:30 из-за обрушения слабых пород грунта. Дорожники быстро засыпали яму. 
19 марта 2019, 10:01
Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами

Уборщицы из Сызрани привлекают клиентов необычными способами

На сайте объявлений появилось необычное предложение услуг в Сызрани. Потенциальным клиентам предлагается уборка помещений - офисов, квартир и частных домов порядочными сотрудниками. Интересно, что объявление начинается со слова «сиськи» и это не случайно - так мастерицы клининга привлекают внимание работодателей.
«Сиськи! 
15 января 2019, 09:12
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».

Как говорится в техзадании, исполнитель 

29 октября 2018, 03:43
В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

В Самаре этой зимой снег будут убирать 780 спецмашин

Стало известно, что этой зимой на улицы областной столицы выйдут 780 единиц спецтехники. В том числе погрузчики, тракторы и самосвалы, комбинированные машины на базе автомобиля КАМАЗ и малогабаритные погрузчики, которые задействованы на уборке тротуаров. Как пояснили в мэрии, вся техника 
25 октября 2018, 03:17
В Самарской области цены на парковочные места могут привязать к заполняемости стоянок

В Самарской области цены на парковочные места могут привязать к заполняемости стоянок

Министерство транспорта России рекомендовало Самарской области и другим регионам ввести новые тарифы для платных парковок. Как говорится в документе, размер платы за пользование стоянкой устанавливает сам владелец парковки в расчете на одно транспортное средство за единицу времени.

Интересно, что 
14 августа 2018, 08:30
Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, 
10 июля 2018, 09:47
Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%

Популярность сервиса голосовой оплаты парковки в Москве возросла за месяц на 46%

Ровно на 46% увеличилось в октябре  число пользователей сервиса голосовой парковки в российской столице. 5702 москвича в минувшем месяце  оплатили стоянку своего авто, совершив звонок  с мобильного телефона. В сентябре этот показатель составил 3478 парковочных сессий.
Столь удобный способ оплаты 

7 ноября 2016, 04:20
В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки

В Москве в августе появится голосовой способ оплаты парковки

Пользоваться новым сервисом будет можно уже с начала августа текущего года. Мобильная система оплаты парковки запускается впервые не только на территории России, но и во всем мире. Пока ноу-хау будет доступно только для жителей Москвы.
Об уникальной системе рассказал Максим 

20 июля 2016, 02:09
В Самаре из-за коммунальной аварии демонтировали гаражи

В Самаре из-за коммунальной аварии демонтировали гаражи

На улице Скляренко ведутся работы по устранению прорыва водовода. Коммунальная авария случилась 13 декабря, однако сотрудники "Водоканала" приступили к ремонту только спустя день, правда, водоснабжение в близлежащих домах не отключали. Труба диаметром 200 мм лопнула в земле, расположенной под частными 

14 декабря 2012, 04:42
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