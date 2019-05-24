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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы
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23 мая 2019, 11:44
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В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры
Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в Самаре на Аэродромной после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры. "Здесь начались очень странные вещи: в некоторых местах на месте гаражей, буквально через считанные часы, сварщики начали варить металлические цепи под новые …
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22 мая 2019, 09:47
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УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина
В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова, ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы. Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола. До 11 января …
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26 апреля 2019, 11:36
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Самарцы смогут поднимать флаг города на семейных торжествах
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24 апреля 2019, 12:47
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Экс-депутата Минахмета Халиуллова перевели под домашний арест
В четверг, 18 апреля, суд изменил меру пресечения для Минахмета Халиуллова. Отметим, что подозреваемый согласился сотрудничать со следствием и дал показания. Меру пресечения Минахмету Халлиулову изменили на домашний арест, который продлится до 20 июля. По информации «ТЕРРЫ», представители защиты планируют …
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18 апреля 2019, 09:18
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Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку
В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников 20 января между …
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16 февраля 2019, 02:33
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В Самаре демонтировали автостоянку на улице Мечникова
В областной столице продолжается «охота» на нелегальные автостоянки. Прокуратура Железнодорожного района выявила несколько парковок, которые работали без необходимых правоустанавливающих документов. В итоге была демонтирована незаконная автостоянка на улице Мечникова, 3. С ее территории убрали охранную будку и ограждение, сообщает облпрокуратура.
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29 ноября 2018, 08:31
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В Самаре снесли более 2000 нелегальных гаражей
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23 октября 2018, 08:42
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В блогах: разве лучше стало?
Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались …
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21 августа 2018, 10:16
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Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре
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18 июля 2018, 12:55
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Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке
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14 декабря 2017, 11:34
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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