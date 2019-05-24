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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

Александр Нефедов может стать депутатом Самарской губдумы

В четверг, 23 мая, подтвердилась информация о том, что Александр Нефедов может войти в состав Самарской губернской думы в качестве депутата.

- На днях снял свои полномочия председатель правительства, вице-губернатор Александр Нефёдов. Губернатор назначил его советником. Скорее всего, Нефедов 
23 мая 2019, 11:44
В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

В блогах: в Самаре после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры

Блогер Игорь Кондратьев рассказал, что в Самаре на Аэродромной после сноса гаражей во дворы пришли новые рейдеры. "Здесь начались очень странные вещи: в некоторых местах на месте гаражей, буквально через считанные часы, сварщики начали варить металлические цепи под новые 
22 мая 2019, 09:47
УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

УФНС России по Самарской области впервые возглавила женщина

В пятницу, 26 апреля, депутатам представили нового руководителя УФНС России по Самарской области. С 3 апреля ведомство возглавила Ольга Крикова,  ранее бывшая заместителем руководителя налоговой службы.  Отметим, в нашем регионе впервые этот пост заняла представительница прекрасного пола.  До 11 января 
26 апреля 2019, 11:36
Самарцы смогут поднимать флаг города на семейных торжествах

Самарцы смогут поднимать флаг города на семейных торжествах

Во вторник, 23 апреля, члены комитета по местному самоуправлению Думы Самары решили, что горожанам можно дать больше свободы в использовании самарского флага. В частности, теперь горожане смогут поднимать или устанавливать флаг во время семейных торжеств, на жилых домах во время 
24 апреля 2019, 12:47
Экс-депутата Минахмета Халиуллова перевели под домашний арест

Экс-депутата Минахмета Халиуллова перевели под домашний арест

В четверг, 18 апреля, суд изменил меру пресечения для Минахмета Халиуллова. Отметим, что подозреваемый согласился сотрудничать со следствием и дал показания. Меру пресечения Минахмету Халлиулову изменили на домашний арест, который продлится до 20 июля. По информации «ТЕРРЫ», представители защиты планируют 
18 апреля 2019, 09:18
Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку

В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников 20 января между 
16 февраля 2019, 02:33
В Самаре демонтировали автостоянку на улице Мечникова

В Самаре демонтировали автостоянку на улице Мечникова

В областной столице продолжается «охота» на нелегальные автостоянки. Прокуратура Железнодорожного района выявила несколько парковок, которые работали без необходимых правоустанавливающих документов. В итоге была демонтирована незаконная автостоянка на улице Мечникова, 3. С ее территории убрали охранную будку и ограждение, сообщает облпрокуратура.
 
29 ноября 2018, 08:31
В Самаре снесли более 2000 нелегальных гаражей

В Самаре снесли более 2000 нелегальных гаражей

С начала текущего года в Самаре демонтировали и вывезли более 2000 самовольно установленных гаражей, информирует мэрия. К концу года эта цифра должна заметно увеличиться - работа в этом направлении идет полным ходом, заверяют чиновники. Освобожденные участки планируется благоустроить в рамках 
23 октября 2018, 08:42
В блогах: разве лучше стало?

В блогах: разве лучше стало?

Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались 
21 августа 2018, 10:16
Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

В ближайшее время в Железнодорожном районе Самары снесут две круглосуточные автостоянки. Речь идет о парковках для машин, расположенных на улице Тухачевского под номерами 46 В и 50 Б. Автостоянки признали незаконными и собираются убрать. В течение семи дней после подписания 
18 июля 2018, 12:55
Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке

Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке

Разборки из-за свободного места на парковке с выпадением снега стали случаться в самарских дворах едва ли не каждый день. Очередной инцидент случился во дворе дома №13 по улице Демократической. По словам 29-летней автомобилистки Екатерины Т., уже дважды ее автомобиль становился 
14 декабря 2017, 11:34
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
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