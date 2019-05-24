Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно? Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 …