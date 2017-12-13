3
45
41
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
          888888888            888    d8P   8888888888            888      
          888                  888   d8P    888                   888      
          888                  888  d8P     888                   888      
 888d888  8888888b.   888d888  888d88K      8888888     88888888  88888b.  
 888P"         "Y88b  888P"    8888888b     888            d88P   888 "88b 
 888             888  888      888  Y88b    888           d88P    888  888 
 888      Y88b  d88P  888      888   Y88b   888          d88P     888 d88P 
 888       "Y8888P"   888      888    Y88b  8888888888  88888888  88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул

В среду, 29 ноября, самарские спасатели приняли участие в ликвидации происшествия на воде. По предварительной информации, в озеро Яицкое под Самарой упал парапланерист. Мужчина утонул. Ему было 67 лет. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 17:08.

«К месту происшествия выезжали 

30 ноября 2017, 05:14
В Самаре нашли временный дом для лебедей

В Самаре нашли временный дом для лебедей

Девять лебедей, которые остались без постоянного жилища из-за реконструкции в парке 50-летия Октября (парк Металлургов), поселили во временном доме. Напомним, сначала их отправили в парк Гагарина. Но птицы остались без теплого помещения для зимовки. Активисты организовали в сети сбор подписей 
8 ноября 2017, 01:20
В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника 

8 ноября 2017, 11:06
В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро

В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро

Самарец Леонид Кошман поведал в "Фейсбуке" про удивительный, как он пишет, "географический факт". "Одно из самых крупных озер в Кировском районе Самары, после водоема в парке Металлургов, располагается на трамвайной остановке "Советская". Туда стекает вода с проезжей части улицы 
30 октября 2017, 09:38
«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

В Сети опубликована петиция в защиту лебедей из парка имени 50-летия Октября (парк Металлургов), где сейчас идет реконструкция. «Самарские лебеди могут погибнуть от холода!» - пишет автор петиции. По его словам, во время ремонта парка был разобран лебяжий домик на 

24 октября 2017, 04:38
На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер

Сегодня, 2 сентября, утром спасательные подразделения выезжали на озеро Казаркино, которое находится в селе Кипина Безенчукского района. Там нашли труп мужчины.

На месте происшествия работали четверо спасателей. Они извлекли из водоема тело 60-летнего мужчины 1957 года рождения, говорится в 
2 сентября 2017, 05:00
Парку Металлургов выделили 120 миллионов рублей

Парку Металлургов выделили 120 миллионов рублей

Более 120 миллионов рублей из средств городского и областного бюджетов выделено на реконструкцию парка имени 50-летия Октября. С просьбой отремонтировать парк к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину обратились горожане на 75-летии Кировского района. Проект реконструкции согласован с главой региона. Здесь 

31 августа 2017, 01:56
Про таинственное озеро в 82 километрах от Самары

Про таинственное озеро в 82 километрах от Самары

Блогер Игорь Кондратьев рассказал про никому не нужное забытое водохранилище в 82 километрах от Самары. "Про этот водоем в Кинельском районе вспоминают каждый раз перед выборами. Кандидаты прямо так и говорят, что, мол, руки до него не доходят, да 
7 августа 2017, 07:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх