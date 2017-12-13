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В озеро Яицкое под Самарой упал 67-летний парапланерист и утонул
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30 ноября 2017, 05:14
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В Самаре нашли временный дом для лебедей
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8 ноября 2017, 01:20
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В Самаре на ремонт парка Металлургов добавят 56 миллионов рублей
Муниципальное предприятие «Парки Самары» ищет подрядчика для продолжения ремонта парка 50-летия Октября (парк Металлургов), который начали минувшим летом. Нужно очистить дно озера и отремонтировать парковый водопровод и оборудование фонтана «Царевна-Лебедь». Кроме того, должны обновить систему наружного освещения и ограду памятника …
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8 ноября 2017, 11:06
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В блогах: на самарской трамвайной остановке появилось озеро
Самарец Леонид Кошман поведал в "Фейсбуке" про удивительный, как он пишет, "географический факт". "Одно из самых крупных озер в Кировском районе Самары, после водоема в парке Металлургов, располагается на трамвайной остановке "Советская". Туда стекает вода с проезжей части улицы …
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30 октября 2017, 09:38
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«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц
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24 октября 2017, 04:38
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На озере Казаркино под Безенчуком утонул пенсионер
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2 сентября 2017, 05:00
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Парку Металлургов выделили 120 миллионов рублей
Более 120 миллионов рублей из средств городского и областного бюджетов выделено на реконструкцию парка имени 50-летия Октября. С просьбой отремонтировать парк к губернатору Самарской области Николаю Меркушкину обратились горожане на 75-летии Кировского района. Проект реконструкции согласован с главой региона. Здесь …
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31 августа 2017, 01:56
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Про таинственное озеро в 82 километрах от Самары
Блогер Игорь Кондратьев рассказал про никому не нужное забытое водохранилище в 82 километрах от Самары. "Про этот водоем в Кинельском районе вспоминают каждый раз перед выборами. Кандидаты прямо так и говорят, что, мол, руки до него не доходят, да …
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7 августа 2017, 07:04