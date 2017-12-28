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В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»
Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.
"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.
Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар …
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14 декабря 2017, 07:04
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В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом
Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.
«Проверили …
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13 декабря 2017, 03:23
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В Самаре создают парк «Союз»
Музей «Самара космическая» повторно получил разрешение на подготовку проекта парка «Союз». Презентация плана «Взгляд в будущее», предусматривающего размещение рядом с ракетой «Союз» пассажирского самолета Ту-154 и космического аппарата «Ресурс-Ф2», состоялась осенью 2015 года. Позже схему трансформировали: появилась идея по периметру …
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14 ноября 2017, 07:08
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В Самаре нашли временный дом для лебедей
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8 ноября 2017, 01:20
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«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц
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24 октября 2017, 04:38
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Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора
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19 августа 2017, 03:20
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В Самаре на Металлурге появится современный парк
Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все …
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16 июня 2017, 03:53
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«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0
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23 апреля 2017, 05:47
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54
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Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года
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11 января 2017, 11:33