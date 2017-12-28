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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»

Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова.

"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи. 

Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар 
14 декабря 2017, 07:04
В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

В Самаре на Металлурге очистили озеро и построили новый лебяжий дом

Глава администрации Кировского района Самары Игорь Рудаков опубликовал фотографии из парка 50-летия Октября (парк Металлургов), где заканчиваются работы по благоустройству. В парке очистили озеро, установили новые туалетные кабинки, обустроили танцевальную площадку со сценой и сделали новый лебяжий дом.

«Проверили 
13 декабря 2017, 03:23
В Самаре создают парк «Союз»

В Самаре создают парк «Союз»

Музей «Самара космическая» повторно получил разрешение на подготовку проекта парка «Союз». Презентация плана «Взгляд в будущее», предусматривающего размещение рядом с ракетой «Союз» пассажирского самолета Ту-154 и космического аппарата «Ресурс-Ф2», состоялась осенью 2015 года. Позже схему трансформировали: появилась идея по периметру 
14 ноября 2017, 07:08
В Самаре нашли временный дом для лебедей

В Самаре нашли временный дом для лебедей

Девять лебедей, которые остались без постоянного жилища из-за реконструкции в парке 50-летия Октября (парк Металлургов), поселили во временном доме. Напомним, сначала их отправили в парк Гагарина. Но птицы остались без теплого помещения для зимовки. Активисты организовали в сети сбор подписей 
8 ноября 2017, 01:20
«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

В Сети опубликована петиция в защиту лебедей из парка имени 50-летия Октября (парк Металлургов), где сейчас идет реконструкция. «Самарские лебеди могут погибнуть от холода!» - пишет автор петиции. По его словам, во время ремонта парка был разобран лебяжий домик на 

24 октября 2017, 04:38
Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

Суд Линча по-самарски: на Металлурге толпа забила насмерть вора

35-летний ранее судимый мужчина попытался украсть имущество из припаркованного автомобиля, но был пойман местными жителями.
19 августа 2017, 03:20
В Самаре на Металлурге появится современный парк

В Самаре на Металлурге появится современный парк

Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все 

16 июня 2017, 03:53
«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 0:0.
 
В первой половине матча обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт, но сделать 
23 апреля 2017, 05:47
Появилось видео, как будет выглядеть

Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре

В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы 

14 марта 2017, 01:54
Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" в микрорайоне "Волгарь" планируют открыть к маю 2018 года. Об этом во вторник на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным рассказал основатель группы компаний «Амонд» Ростислав Хугаев. Комплекс позволит жителям и гостям Самары узнать о традициях, 

11 января 2017, 11:33
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