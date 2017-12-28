В блогах: «Зима на Металлурге в 1970-е годы»



"До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.



Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар … Администрация Кировского района показала в "Твиттере", как чистили зимой в 1970-е годы самарские улицы на Металлурге, опубликовав фото Виктора Федотова."До асфальта! Очень чисто!" - прокомментировали пользователи.Читатели в восторге: "Вот это красота! Причем заметьте - тротуар