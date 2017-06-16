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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
Обновление самарской набережной ведется даже ночью

Обновление самарской набережной ведется даже ночью

Последний реконструируемый километр там, где расположена знаменитая Ладья, обретет новый вид до декабря этого года. Эту очередь благоустроят в рамках подготовки областной столицы к чемпионату мира по футболу. Здесь поменяют все инженерные коммуникации, отремонтируют подпорную стенку, заменят асфальтовое покрытие и 

8 июня 2017, 03:47
Самарцы остались без площади Куйбышева

Самарцы остались без площади Куйбышева

Реконструкцию площади Куйбышева должны завершить в октябре. Она будет закрыта для прогулок, пока там работают строители. Сейчас работы идут в скверах. Тротуары выложат плиткой. Затем начнут демонтировать асфальтовое покрытие площади. Проход в театр оперы и балета организован со стороны улицы 
8 июня 2017, 02:12
Самару реконструируют по образцу Москвы

Самару реконструируют по образцу Москвы

В России по образцу Москвы реконструируют 40 городов, в том числе и Самару. Об этом заявили в федеральном Минстрое, пишут «Ведомости». Общая сумма затрат на госпрограмму составит 42 миллиарда рублей. 26 миллиардов выделят из бюджета, еще 16 ведомство рассчитывает привлечь 

5 июня 2017, 03:30
«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 0:0.
 
В первой половине матча обе команды были близки к тому, чтобы открыть счёт, но сделать 
23 апреля 2017, 05:47
РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»

Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». 
15 марта 2017, 02:54
Появилось видео, как будет выглядеть

Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре

В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы 

14 марта 2017, 01:54
Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе

Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что  купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает 
9 марта 2017, 04:59
Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года

Этнографический комплекс "Парк дружбы народов" в микрорайоне "Волгарь" планируют открыть к маю 2018 года. Об этом во вторник на встрече с губернатором Николаем Меркушкиным рассказал основатель группы компаний «Амонд» Ростислав Хугаев. Комплекс позволит жителям и гостям Самары узнать о традициях, 

11 января 2017, 11:33
В блогах: скейт-парк в Струковском

В блогах: скейт-парк в Струковском

Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для 
23 декабря 2016, 11:01
«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0

Московский "Спартак" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:4 в гостевом матче 16-го тура чемпионата России по футболу.

Отличились Йоан Молло (17-я минута - с пенальти), Сергей Ткачев (45), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

Это уже вторая крупная победа «Крылышек» 

1 декабря 2016, 10:47
Появился проект парка искусств в Стройкерамике

Появился проект парка искусств в Стройкерамике

Блогер Жанна Скокова рассказала, что "в самарском поселке Стройкерамика предлагают создать парк искусств": "Он станет площадкой для диалога всех видов творчества. Планировка парка - геометрическая. Все тропинки - прямые, без извилистых переходов. Гуляя по дорожкам между деревьями, можно будет 
1 декабря 2016, 04:13
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