Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе … Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает