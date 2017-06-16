Самарский парк 50-летия Октября, который расположен в районе проспекта Металлургов рядом со стадионом «Крыльев Советов», реконструируют. Там увеличат сцену и сделают ее многофункциональной, зимой будут заливать каток. Установят детские площадки с безопасным резиновым покрытием, универсальную спортплощадку и аттракционы. Отремонтируют все знаковые объекты парка, включая монумент «Солдат Победы» и памятную стену с именами Героев Советского Союза. Проектом предусмотрена очистка озера Песчаное, замена инженерных коммуникаций фонтана, укрепление железобетонных плит водоема, полное обновление ограждения парка. Прогулочные дорожки выложат плиткой. Об этом говорили на совещании под председательством главы региона Николая Меркушкина. Все работы планируют завершить до лета 2018 года.
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Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной
В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и …
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16 июня 2017, 01:45
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Обновление самарской набережной ведется даже ночью
Последний реконструируемый километр там, где расположена знаменитая Ладья, обретет новый вид до декабря этого года. Эту очередь благоустроят в рамках подготовки областной столицы к чемпионату мира по футболу. Здесь поменяют все инженерные коммуникации, отремонтируют подпорную стенку, заменят асфальтовое покрытие и …
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8 июня 2017, 03:47
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Самарцы остались без площади Куйбышева
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8 июня 2017, 02:12
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Самару реконструируют по образцу Москвы
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5 июня 2017, 03:30
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«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0
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23 апреля 2017, 05:47
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РФПЛ разрешила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на «Металлурге»
Комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей одобрила площадку самарского стадиона «Металлург». После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура чемпионата России в Самаре 19 марта, сообщается на официальном сайте «Крыльев». Играть команде предстоит с «Ростовом». …
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15 марта 2017, 02:54
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Появилось видео, как будет выглядеть "Парк дружбы народов" в Самаре
В Интернете опубликована визуализация этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов», который появится в Куйбышевском районе Самары. Под строительство отведено 12 гектаров на берегу озера Двухбратное в микрорайоне «Волгарь». Планируется, что первых посетителей этнопарк примет уже осенью 2017 года. Полностью завершить работы …
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14 марта 2017, 01:54
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Самарчанка нашла перчатку в купленном на Металлурге хлебе
Жительница Самары нашла перчатку в буханке белого хлеба. Девушка рассказала, что купила ее на Металлурге, в магазине на улице Енисейской. В Сети появились фотографии. Обращаться в магазин покупательница не стала, так как чек на покупку ей не выдали, сообщает …
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9 марта 2017, 04:59
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Этнопарк в Самаре откроют в мае 2018 года
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11 января 2017, 11:33
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В блогах: скейт-парк в Струковском
Блогер Андрей Седогин рассказывает про "туманные перспективы скейт-парка в Струковском парке". "Долгие годы Струкачи были центром притяжения для экстремалов всех мастей. Именно здесь появился первый полноценный скейт-парк в Самаре. До сих пор он одновременно являлся единственной универсальной площадкой для …
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23 декабря 2016, 11:01
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«Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0
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1 декабря 2016, 10:47
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Появился проект парка искусств в Стройкерамике
Блогер Жанна Скокова рассказала, что "в самарском поселке Стройкерамика предлагают создать парк искусств": "Он станет площадкой для диалога всех видов творчества. Планировка парка - геометрическая. Все тропинки - прямые, без извилистых переходов. Гуляя по дорожкам между деревьями, можно будет …
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1 декабря 2016, 04:13