10
19
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 
18 февраля 2017, 03:48
В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах

C  начала года в Самаре произошла 131 дорожная авария, в которых 5 человек погибли и 157 получили ранения. Почти половина от общего количества ДТП - наезды на пешеходов. Пятница принесла новые новые происшествия. В этом году уровень детского травматизма вырос, 

17 февраля 2017, 07:59
В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла 

14 февраля 2017, 02:34
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На дороге, ведущей из поселка Угловой в Красный Яр, столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21093» и грузовик «КамАЗ». Телесные повреждения получил 4-летний мальчик, которых ехал на заднем 

25 ноября 2016, 03:38
В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины

В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины

Сегодня, 19 ноября, примерно в 15:00 на пересечении улицы Мичурина с Московским шоссе в Самаре прохожие обнаружили труп мужчины. Об этом пишет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев в городских пабликах соцсетей, подкрепляя информацию фото с места ЧП. По словам 
19 ноября 2016, 06:20
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

От столкновения микроавтобус съехал в 
31 октября 2016, 10:38
Автобус «Пенза-Тольятти» в Ульяновской области столкнулся с грузовиком

Автобус «Пенза-Тольятти» в Ульяновской области столкнулся с грузовиком

Крупное ДТП произошло вчера на федеральной трассе в районе поселка Фабричные Выселки в Ульяновской области. Там столкнулись КамАЗ и автобус с 25 пассажирами.
Информацию об аварии распространили региональные СМИ со ссылкой на МЧС. Как отмечается, на место были вызваны пожарные.

9 сентября 2016, 04:26
Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка

Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре в ночь на 20 сентября. Как уже сообщала «ТЕРРА», в траншею на улице Мичурина улетел автомобиль.

В госавтоинспекции сообщили, что в яму угодила вазовская «четырнадцатая». Машиной управлял 20-летний водитель. Он не 
22 сентября 2015, 02:55
В Самаре автомобиль улетел в раскопанную траншею на улице Мичурина

В Самаре автомобиль улетел в раскопанную траншею на улице Мичурина

В социальных сетях появилось фото попавшего в ДТП автомобиля. Он опрокинулся в раскопанную траншею в районе пересечения улиц Мичурина и Луначарского.
«Всего один знак «кирпич» был, почти незаметный, тоже там ехал сегодня. А кому-то не повезло», - сообщил пользователь, опубликовавший 
20 сентября 2015, 04:22
В Самаре на выходные закроют движение по улице Мичурина

В Самаре на выходные закроют движение по улице Мичурина

Сегодня, 18 сентября, в Самаре перекроют улицу Мичурина. Об этом сообщили в городской администрации. Движение транспорта ограничат в связи с ремонтом дорожного полотна на улицах Луначарского и Мичурина.

В 23 часа перекроют участок дороги от улицы Челюскинцев до проспекта 
18 сентября 2015, 03:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна