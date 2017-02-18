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В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»
Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу …
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18 февраля 2017, 03:48
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В Самаре детей все чаще сбивают на пешеходных переходах
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17 февраля 2017, 07:59
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В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП
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16 февраля 2017, 08:04
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В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
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14 февраля 2017, 02:34
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В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»
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9 января 2017, 03:55
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Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет
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25 ноября 2016, 03:38
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В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины
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19 ноября 2016, 06:20
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Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
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31 октября 2016, 10:38
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Автобус «Пенза-Тольятти» в Ульяновской области столкнулся с грузовиком
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9 сентября 2016, 04:26
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Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка
Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре в ночь на 20 сентября. Как уже сообщала «ТЕРРА», в траншею на улице Мичурина улетел автомобиль.
В госавтоинспекции сообщили, что в яму угодила вазовская «четырнадцатая». Машиной управлял 20-летний водитель. Он не …
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22 сентября 2015, 02:55
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В Самаре автомобиль улетел в раскопанную траншею на улице Мичурина
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20 сентября 2015, 04:22
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В Самаре на выходные закроют движение по улице Мичурина
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18 сентября 2015, 03:51