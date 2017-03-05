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Бункер S

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Материалы по теме:

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
Три машины сгорели в Самаре за сутки

Три машины сгорели в Самаре за сутки

В воскресенье, 26 февраля, в Самаре огнем были повреждены три припаркованных на улице автомобиля. Один случай произошел в Промышленном районе, другой в Ленинском.

Первое сообщение о пожаре на Шестой просеке поступило в МЧС в 08:14. Возгорание началось в моторном отсеке иномарки 

27 февраля 2017, 01:13
Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео

В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном 
27 февраля 2017, 10:11
В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

Вчера, 23 февраля, примерно в 12:30 пожарные Сызрани выезжали на тушение грузового автомобиля.

Как передает КТВ ЛУЧ, на стоянке на улице Карла Маркса загорелся стоящий грузовик МАН. Пламя серьезно повредило кабину большегруза и частично его кузов. У автомобиля номера 
24 февраля 2017, 01:56
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины

В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины

Сегодня, 19 ноября, примерно в 15:00 на пересечении улицы Мичурина с Московским шоссе в Самаре прохожие обнаружили труп мужчины. Об этом пишет портал 63.ru со ссылкой на очевидцев в городских пабликах соцсетей, подкрепляя информацию фото с места ЧП. По словам 
19 ноября 2016, 06:20
В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

Сегодня, 29 октября, рано утром на улице Галактионовской в Самаре почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался один только металлический скелет, как в фантастических фильмах про постапокалипсис.

Информацию о причинах возгорания – автобус сам воспламенился или ему помогли 
29 октября 2016, 04:10
На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки

На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки

Вчера, 20 мая, ночью в одном из дворов по проспекту Карла Маркса случился пожар. По неустановленным пока причинам загорелись 2 автомобиля - «Шевроле» и «Ситроен». Они были припаркованы на тротуаре возле подъезда.
 
На тушение пламени выезжало пожарное подразделение в 
21 мая 2016, 12:10
В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль

В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль

Вчера, 23 января, днем около 13:30 на улице XXII Партсъезда в Самаре загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжала пожарная бригада в составе 9 человек личного состава и 2 единиц техники.
 
Возгорание было ликвидировано силами местных жителей до прибытия пожарных 
24 января 2016, 02:51
Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка

Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре в ночь на 20 сентября. Как уже сообщала «ТЕРРА», в траншею на улице Мичурина улетел автомобиль.

В госавтоинспекции сообщили, что в яму угодила вазовская «четырнадцатая». Машиной управлял 20-летний водитель. Он не 
22 сентября 2015, 02:55
В Самаре автомобиль улетел в раскопанную траншею на улице Мичурина

В Самаре автомобиль улетел в раскопанную траншею на улице Мичурина

В социальных сетях появилось фото попавшего в ДТП автомобиля. Он опрокинулся в раскопанную траншею в районе пересечения улиц Мичурина и Луначарского.
«Всего один знак «кирпич» был, почти незаметный, тоже там ехал сегодня. А кому-то не повезло», - сообщил пользователь, опубликовавший 
20 сентября 2015, 04:22
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