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Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus
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2 марта 2017, 09:31
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Три машины сгорели в Самаре за сутки
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27 февраля 2017, 01:13
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Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
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27 февраля 2017, 10:11
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В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел
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24 февраля 2017, 01:56
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34
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В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль
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1 января 2017, 09:47
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В Самаре на пересечении Мичурина с Московским шоссе обнаружили труп мужчины
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19 ноября 2016, 06:20
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В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус
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29 октября 2016, 04:10
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На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки
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21 мая 2016, 12:10
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В Самаре на улице XXII Партсъезда горел автомобиль
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24 января 2016, 02:51
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Как стало известно, в ДТП с упавшим в траншею автомобилем пострадали парень и девушка
Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Самаре в ночь на 20 сентября. Как уже сообщала «ТЕРРА», в траншею на улице Мичурина улетел автомобиль.
В госавтоинспекции сообщили, что в яму угодила вазовская «четырнадцатая». Машиной управлял 20-летний водитель. Он не …
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22 сентября 2015, 02:55
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В Самаре автомобиль улетел в раскопанную траншею на улице Мичурина
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20 сентября 2015, 04:22