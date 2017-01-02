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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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  "Y88P"
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Материалы по теме:

В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары

В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары

До нового года 25 дней. 10 декабря в Самаре  начнут работать елочные базары. По предварительным данным, всего их будет около двухсот.
Продавать елки будут в том числе на пересечении Ленинградской и Галактионовской, Революционной и Гагарина, Челюскинцев и Осипенко, Челюскинцев и 

6 декабря 2016, 12:06
Самару очистят от елок и мусора

Самару очистят от елок и мусора

Руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Наталья Хлопунова сообщила в "Твиттере", что "все елочные базары 31 декабря должны быть вывезены, а площадки очищены". Такое решение был принято сегодня в ходе оперативного совещания в горадминистрации. В твите говорится: "К 
29 декабря 2014, 10:36
В Самаре 10 декабря открыли елочные базары

В Самаре 10 декабря открыли елочные базары

Со среды, 10 декабря, в Самаре заработали елочные базары. В этом году для них в городе предусмотрена 191 торговая площадка (в 2013-м было 142). На 79 из них договоры с предпринимателями уже заключены. 

Елочные базары будут работать до 18:00 31 декабря. 

11 декабря 2014, 09:26
В Самаре временно изменилась схема движения автобусов №75 и №89

В Самаре временно изменилась схема движения автобусов №75 и №89

По улице Мориса Тореза в Самаре на участке от Энтузиастов до Карбышева временно ограничено движение транспорта. Там ремонтируют водопровод.

По информации городского департамента транспорта, в связи с этим изменены схемы движения двух автобусов.

Маршрут №75 будет следовать в объезд по улицам Промышленности 

21 марта 2014, 10:54
В Самаре с торговцев елками будут брать денежный залог

В Самаре с торговцев елками будут брать денежный залог

В администрации Самары обсудили организацию елочных базаров. Курировать их работу, как и прежде, будет МП «Ярмарки Самары». Именно с этим муниципальным предприятием предстоит заключать договоры коммерсантам, которые намерены торговать хвойными деревьями. Обязательным условием останется и единое оформление всех торговых точек.

12 ноября 2013, 10:21
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