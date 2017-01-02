По улице Мориса Тореза в Самаре на участке от Энтузиастов до Карбышева временно ограничено движение транспорта. Там ремонтируют водопровод.

По информации городского департамента транспорта, в связи с этим изменены схемы движения двух автобусов.

Маршрут №75 будет следовать в объезд по улицам Промышленности …