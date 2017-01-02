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В Самаре 10 декабря начнут работать елочные базары
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6 декабря 2016, 12:06
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Самару очистят от елок и мусора
Руководитель управления информации и аналитики мэрии Самары Наталья Хлопунова сообщила в "Твиттере", что "все елочные базары 31 декабря должны быть вывезены, а площадки очищены". Такое решение был принято сегодня в ходе оперативного совещания в горадминистрации. В твите говорится: "К …
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29 декабря 2014, 10:36
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В Самаре 10 декабря открыли елочные базары
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11 декабря 2014, 09:26
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В Самаре временно изменилась схема движения автобусов №75 и №89
По улице Мориса Тореза в Самаре на участке от Энтузиастов до Карбышева временно ограничено движение транспорта. Там ремонтируют водопровод.
По информации городского департамента транспорта, в связи с этим изменены схемы движения двух автобусов.
Маршрут №75 будет следовать в объезд по улицам Промышленности …
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21 марта 2014, 10:54
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В Самаре с торговцев елками будут брать денежный залог
В администрации Самары обсудили организацию елочных базаров. Курировать их работу, как и прежде, будет МП «Ярмарки Самары». Именно с этим муниципальным предприятием предстоит заключать договоры коммерсантам, которые намерены торговать хвойными деревьями. Обязательным условием останется и единое оформление всех торговых точек.
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12 ноября 2013, 10:21