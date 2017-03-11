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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото

В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото

В самарском паблике в соцсети появились фотографии нового «потопа» на Московском шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Напомним, в конце февраля на указанном участке была аналогичная ситуация, что стало поводом для массы «фотожаб». А певец 
6 марта 2017, 12:37
В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В понедельник, 6 марта, в самарском паблике в социальной сети появилось сообщение о новом ДТП на Московском шоссе: возле «Касторамы» автомобиль «Дэу» залетел на отбойник. «Без пострадавших», - уточнил очевидец. Он опубликовал фото.

Напомним, это уже второй аналогичный случай 
6 марта 2017, 10:19
В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
 
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские 
5 марта 2017, 05:25
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

В Сети опубликовано мартовское видео с новым тоннелем, построенным на Московском шоссе на пересечении с Ракитовским. Ролик снят с воздуха. Напомним, сооружение возводят в рамках подготовки к ЧМ-2018. Аналогичную развязку строят на пересечении с проспектом Кирова – тоннель обещают запустить 
2 марта 2017, 03:54
Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
Три машины сгорели в Самаре за сутки

Три машины сгорели в Самаре за сутки

В воскресенье, 26 февраля, в Самаре огнем были повреждены три припаркованных на улице автомобиля. Один случай произошел в Промышленном районе, другой в Ленинском.

Первое сообщение о пожаре на Шестой просеке поступило в МЧС в 08:14. Возгорание началось в моторном отсеке иномарки 

27 февраля 2017, 01:13
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус

Сегодня, 29 октября, рано утром на улице Галактионовской в Самаре почти полностью сгорел микроавтобус. От транспортного средства остался один только металлический скелет, как в фантастических фильмах про постапокалипсис.

Информацию о причинах возгорания – автобус сам воспламенился или ему помогли 
29 октября 2016, 04:10
В Тольятти наглый водитель на Ford протаранил «четырнадцатую»: пострадал пассажир

В Тольятти наглый водитель на Ford протаранил «четырнадцатую»: пострадал пассажир

В городе Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП на пересечении улиц Свердлова и Юбилейной.

По версии стражей порядка, виновником аварии стал 28-летний водитель на "Форд Фокус". Он ехал по улице Свердлова от Степана Разина в сторону Революционной. На пересечении с 

13 августа 2016, 05:50
На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки

На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки

Вчера, 20 мая, ночью в одном из дворов по проспекту Карла Маркса случился пожар. По неустановленным пока причинам загорелись 2 автомобиля - «Шевроле» и «Ситроен». Они были припаркованы на тротуаре возле подъезда.
 
На тушение пламени выезжало пожарное подразделение в 
21 мая 2016, 12:10
В РФ продажи легковых авто упали почти на 40 процентов

В РФ продажи легковых авто упали почти на 40 процентов

Объем продаж новых автомобилей в России к началу лета сократился почти на 40%. В этом году продано почти 126 000 машин. Для сравнения: в прошлом за аналогичный период реализовали более двухсот тысяч, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Сейчас самыми продаваемыми являются 
9 июня 2015, 12:59
В Ставропольском районе из-за водителя без прав в рекламный щит улетел

В Ставропольском районе из-за водителя без прав в рекламный щит улетел "Форд" (ФОТО)

30 мая ранним утром в селе Подстепки произошло ДТП, сообщает областное ГУ МВД.<br /> В районе улиц Полевой и Вишневой при повороте налево водитель &laquo;девятки&raquo; столкнулся с &laquo;Фордом&raquo;, который двигался в попутном направлении и совершал обгон.<br /> Иномарка после столкновения вылетела с 
30 мая 2014, 05:30
В центре Самары автоледи на иномарке врезалась в эвакуатор

В центре Самары автоледи на иномарке врезалась в эвакуатор

Вчера, 20 мая, вечером на ул. Самарской в районе пересечения с ул. Ульяновской произошла авария. «Форд» врезался в эвакуатор, сообщает в своем блоге депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
За рулем иномарки находилась девушка. Виновник ДТП на данный момент неизвестен.

21 мая 2014, 06:06
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