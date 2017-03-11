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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой
В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.
Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах …
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6 марта 2017, 02:40
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В Самаре снова затопило Московское шоссе, есть фото
В самарском паблике в соцсети появились фотографии нового «потопа» на Московском шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Напомним, в конце февраля на указанном участке была аналогичная ситуация, что стало поводом для массы «фотожаб». А певец …
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6 марта 2017, 12:37
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В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе
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6 марта 2017, 10:19
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В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)
Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские …
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5 марта 2017, 05:25
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Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп
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2 марта 2017, 03:54
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Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus
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2 марта 2017, 09:31
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Три машины сгорели в Самаре за сутки
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27 февраля 2017, 01:13
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В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль
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1 января 2017, 09:47
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В Самаре на Галактионовской сгорел микроавтобус
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29 октября 2016, 04:10
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В Тольятти наглый водитель на Ford протаранил «четырнадцатую»: пострадал пассажир
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13 августа 2016, 05:50
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На проспекте Карла Маркса ночью горели две иномарки
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21 мая 2016, 12:10
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В РФ продажи легковых авто упали почти на 40 процентов
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9 июня 2015, 12:59
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В Ставропольском районе из-за водителя без прав в рекламный щит улетел "Форд" (ФОТО)
30 мая ранним утром в селе Подстепки произошло ДТП, сообщает областное ГУ МВД.<br /> В районе улиц Полевой и Вишневой при повороте налево водитель «девятки» столкнулся с «Фордом», который двигался в попутном направлении и совершал обгон.<br /> Иномарка после столкновения вылетела с …
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30 мая 2014, 05:30
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В центре Самары автоледи на иномарке врезалась в эвакуатор
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21 мая 2014, 06:06