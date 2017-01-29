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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 января 2017г 
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Материалы по теме:

Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео

Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео

В среду, 18 января, под Тольятти произошел крупный пожар. В селе Тимофеека Ставропольского района горел цех по окраске пластика. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в17:59. Площадь пожара – 1000 квадратных метров, за что происшествию присвоили повышенный ранг сложности.

В тушении 

19 января 2017, 08:07
По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео

По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео

В Интернете появилось новое видео с тоннелем, который строят в Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с Ракитовским шоссе. «Первые машины прошли в тоннеле на Раките», - написал видеоблогер Александр Карягин, опубликовавший видео во вторник, 17 января. На самом 

18 января 2017, 03:38
Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе

Самарские следователи начали проверку по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено на месте пожара в Красноглинском районе Самары. Сообщение о происшествии поступило в МЧС 16 января в 20:57. Возгорание произошло в квартире дома на улице 16 квартал в поселке 

17 января 2017, 02:39
На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
По словам свидетелей произошедшего, инцидент случился около восьми часов утра. К счастью, все пассажиры смогли вовремя 

11 января 2017, 05:28
В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

Во вторник, 10 января, в Тольятти произошел пожар в доме на улице Дзержинского. По словам очевидцев, возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Мужчина, который находился внутри, не смог зацепиться за пожарную лестницу и якобы упал прямо на пожарного. Свидетели 
11 января 2017, 06:34
Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе

В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.

Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется 
27 декабря 2016, 02:10
Финансовые махинации при строительстве подземных переходов на Московском шоссе в Самаре

Финансовые махинации при строительстве подземных переходов на Московском шоссе в Самаре

Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество". В его основу легли материалы проверки прокуратуры города. В марте прошлого года областное министерство транспорта и автомобильных дорог подписало контракт на 218 миллионов рублей с компанией «Самаратрансстрой». Работы приняты заказчиком и оплачены на общую 

20 декабря 2016, 06:41
В Самаре из-за ДТП у

В Самаре из-за ДТП у "Скалы" встали троллейбусы

В Самаре в районе "Скалы" авария. Троллейбусы встали.
 
Авария произошла в субботу, 17 декабря, около 12:00. Вазовская 15 модель лоб в лоб столкнулась со спортивным купе японского производства. Движение троллейбусов по Московскому шоссе в сторону центра блокировано.
17 декабря 2016, 12:39
Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)

Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)

Еще одно серьезное ДТП произошло в Сызрани сегодня утром. Как передает портал «Маленькая Сызрань», примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от 
28 августа 2016, 12:18
АвтоВАЗ выпустил 900-тысячную «Приору»

АвтоВАЗ выпустил 900-тысячную «Приору»

Сегодня, 26 мая, тольяттинский автогигант выпустил юбилейный 900-тысячный автомобиль «Лада Приора».
Авто вышло в кузове седана с «автоматом», климатической и мультимедийной системами, АБС и двумя подушками безопасности.
В этом году АвтоВАЗ планирует модернизировать «Приору», у машины появится новая цветовая гамма 
26 мая 2015, 05:17
В Красноглинском районе водитель

В Красноглинском районе водитель "Приоры" насмерть сбил пешехода (ФОТО)

14 июня на Красноглинском шоссе произошло ДТП, сообщает областное ГУ МВД.
Около 22:25 20-летний житель поселка Волжский, управлявший «Приорой», сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте.
По предварительной информации, водитель был трезв.
По факту случившегося проводится проверка.
 
Фото: ГУ МВД.
16 июня 2014, 12:56
В Тольятти на пешеходном переходе

В Тольятти на пешеходном переходе "Приора" насмерть сбила мужчину (ФОТО)

Вчера, 9 июня, вечером на улице Степана Разина в Автограде произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает областное ГУ МВД.
В 16:15 водитель «Приоры» сбил на "зебре" 34-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте. По словам очевидцев, автомобилист не 

10 июня 2014, 11:38
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