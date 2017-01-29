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Под Тольятти горел цех по окраске пластика, есть видео
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19 января 2017, 08:07
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По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео
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18 января 2017, 03:38
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Начата проверка по факту гибели самарца при пожаре на Мехзаводе
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17 января 2017, 02:39
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На трассе в Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус
11 января на трассе в Башкирии воспламенился пассажирский автобус, который ехал по маршруту Кумертау - Ермолаево. Сообщение распространили региональные информагентства со ссылкой на очевидцев.
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11 января 2017, 05:28
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В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного
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11 января 2017, 06:34
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Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе
В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.
Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется …
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27 декабря 2016, 02:10
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Финансовые махинации при строительстве подземных переходов на Московском шоссе в Самаре
Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество". В его основу легли материалы проверки прокуратуры города. В марте прошлого года областное министерство транспорта и автомобильных дорог подписало контракт на 218 миллионов рублей с компанией «Самаратрансстрой». Работы приняты заказчиком и оплачены на общую …
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20 декабря 2016, 06:41
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В Самаре из-за ДТП у "Скалы" встали троллейбусы
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17 декабря 2016, 12:39
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Новое жесткое ДТП в Сызрани: столкнулись «четверка» и «Приора» (есть фото)
Еще одно серьезное ДТП произошло в Сызрани сегодня утром. Как передает портал «Маленькая Сызрань», примерно в 9:30 на улице Образцовской в районе АЗС СНП столкнулись «четверка» и «Приора». По словам очевидцев, обе вазовские легковушки двигались в попутном направлении от …
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28 августа 2016, 12:18
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АвтоВАЗ выпустил 900-тысячную «Приору»
Сегодня, 26 мая, тольяттинский автогигант выпустил юбилейный 900-тысячный автомобиль «Лада Приора».
Авто вышло в кузове седана с «автоматом», климатической и мультимедийной системами, АБС и двумя подушками безопасности.
В этом году АвтоВАЗ планирует модернизировать «Приору», у машины появится новая цветовая гамма …
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26 мая 2015, 05:17
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В Красноглинском районе водитель "Приоры" насмерть сбил пешехода (ФОТО)
14 июня на Красноглинском шоссе произошло ДТП, сообщает областное ГУ МВД.
Около 22:25 20-летний житель поселка Волжский, управлявший «Приорой», сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте.
По предварительной информации, водитель был трезв.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото: ГУ МВД.
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16 июня 2014, 12:56
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В Тольятти на пешеходном переходе "Приора" насмерть сбила мужчину (ФОТО)
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10 июня 2014, 11:38