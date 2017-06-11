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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении 
11 июня 2017, 04:41
В Самаре на Ново-Вокзальной маршрутка снесла опору освещения

В Самаре на Ново-Вокзальной маршрутка снесла опору освещения

Маршрутка 205 следовала в сторону Ставропольский. Снесла столб освещения примерно в 16.30. По предварительной информации серьезно пострадало 7 человек. Пока о погибших нет сведений. Движение автомашин сейчас происходит только по 1 полосе. Парализовано движение трамваев по Ново-Вокзальной.
10 июня 2017, 07:05
Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

На мосту через реку Самарку в районе Хлебной площади произошло ДТП, образовался затор, сообщил очевидец в социальной сети в пятницу, 9 июня. Он опубликовал фото. По словам автора, грузовик «догнал» легковой автомобиль-седан на выезде из города.

«Стоит ДПС. Пробка нарастает!», - 

9 июня 2017, 11:31
В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

Вчера, 7 июня, в Самарском районе Самары автоледи сбила пешехода и скрылась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полиции, в 18:40 36-летняя автомобилистка ехала на "четырнадцатой" по улице Ленинградской со стороны Ленинской и при повороте налево, на Садовую, 

8 июня 2017, 10:37
В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре с 8 августа на улицах Ново-Вокзальной и Аминева хотят ввести одностороннее движение. Такой режим будет введен на участках от Московского шоссе до Ново-Садовой, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на областное ГИБДД.
 
Это будет сделано с 

3 августа 2016, 04:37
В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
 
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и 
24 ноября 2015, 10:58
В Самаре 75-летний пенсионер на «семерке» врезался в «Гранту» на Ново-Вокзальной

В Самаре 75-летний пенсионер на «семерке» врезался в «Гранту» на Ново-Вокзальной

В воскресенье, 21 июня, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По данным ГИБДД, 75-летний пенсионер за рулем «ВАЗ-21074» выезжал с прилегающей территории на улицу Ново-Вокзальную. По версии инспекторов, нарушив правила очередности проезда, пожилой водитель столкнулся 
22 июня 2015, 12:06
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