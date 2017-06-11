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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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В Самаре на Ново-Вокзальной маршрутка снесла опору освещения
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10 июня 2017, 07:05
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Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку
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9 июня 2017, 11:31
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В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП
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8 июня 2017, 10:37
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В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними
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3 августа 2016, 04:37
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В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной
Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и …
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24 ноября 2015, 10:58
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В Самаре 75-летний пенсионер на «семерке» врезался в «Гранту» на Ново-Вокзальной
В воскресенье, 21 июня, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По данным ГИБДД, 75-летний пенсионер за рулем «ВАЗ-21074» выезжал с прилегающей территории на улицу Ново-Вокзальную. По версии инспекторов, нарушив правила очередности проезда, пожилой водитель столкнулся …
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22 июня 2015, 12:06