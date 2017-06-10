В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними В Самаре с 8 августа на улицах Ново-Вокзальной и Аминева хотят ввести одностороннее движение. Такой режим будет введен на участках от Московского шоссе до Ново-Садовой, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на областное ГИБДД.



Это будет сделано с …