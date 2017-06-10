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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

На мосту через реку Самарку в районе Хлебной площади произошло ДТП, образовался затор, сообщил очевидец в социальной сети в пятницу, 9 июня. Он опубликовал фото. По словам автора, грузовик «догнал» легковой автомобиль-седан на выезде из города.

«Стоит ДПС. Пробка нарастает!», - 

9 июня 2017, 11:31
В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП

Вчера, 7 июня, в Самарском районе Самары автоледи сбила пешехода и скрылась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полиции, в 18:40 36-летняя автомобилистка ехала на "четырнадцатой" по улице Ленинградской со стороны Ленинской и при повороте налево, на Садовую, 

8 июня 2017, 10:37
Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав

28-летняя Дарья Усачёва скрылась с места ДТП. Инцидент произошел в полдень 6 июня.
8 июня 2017, 05:16
Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных

Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных

Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
От сильного удара заграждение в кузове деформировалось, и 19 свиней вырвались на 

8 июня 2017, 02:08
В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними

В Самаре с 8 августа на улицах Ново-Вокзальной и Аминева хотят ввести одностороннее движение. Такой режим будет введен на участках от Московского шоссе до Ново-Садовой, об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на областное ГИБДД.
 
Это будет сделано с 

3 августа 2016, 04:37
В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
 
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и 
24 ноября 2015, 10:58
В Самаре 75-летний пенсионер на «семерке» врезался в «Гранту» на Ново-Вокзальной

В Самаре 75-летний пенсионер на «семерке» врезался в «Гранту» на Ново-Вокзальной

В воскресенье, 21 июня, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По данным ГИБДД, 75-летний пенсионер за рулем «ВАЗ-21074» выезжал с прилегающей территории на улицу Ново-Вокзальную. По версии инспекторов, нарушив правила очередности проезда, пожилой водитель столкнулся 
22 июня 2015, 12:06
В Самаре в столкновении двух иномарок пострадали 5 человек

В Самаре в столкновении двух иномарок пострадали 5 человек

В ночь на 8 июня в Советском районе Самары произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной в районе станции метро «Безымянка» столкнулись Hyundai и Chevrolet.

По данным полиции, корейской иномаркой управлял 21-летний водитель. 
8 июня 2015, 09:47
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