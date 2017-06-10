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Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку
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9 июня 2017, 11:31
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В Самаре автоледи сбила 20-летнего парня и уехала с места ДТП
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8 июня 2017, 10:37
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Автоледи, сбившую ребенка в Куйбышевском районе, лишили водительских прав
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8 июня 2017, 05:16
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Дорожное свинство: В Японии перекрыли скоростную автотрассу из-за сбежавших из грузовика животных
Японские правоохранители перекрыли автомагистраль на шестикилометровом участке, чтобы машины не покалечили 19 свиней, сбежавших из большегруза во время дорожно-транспортного происшествия. Фургон, перевозивший 37 животных, врезался в стоявший грузовик.
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8 июня 2017, 02:08
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В Самаре улицы Ново-Вокзальная и Аминева станут односторонними
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3 августа 2016, 04:37
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В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной
Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и …
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24 ноября 2015, 10:58
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В Самаре 75-летний пенсионер на «семерке» врезался в «Гранту» на Ново-Вокзальной
В воскресенье, 21 июня, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По данным ГИБДД, 75-летний пенсионер за рулем «ВАЗ-21074» выезжал с прилегающей территории на улицу Ново-Вокзальную. По версии инспекторов, нарушив правила очередности проезда, пожилой водитель столкнулся …
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22 июня 2015, 12:06
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В Самаре в столкновении двух иномарок пострадали 5 человек
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8 июня 2015, 09:47