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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Очевидец опубликовал в соцсети видео с «гейзером» на улице Ново-Вокзальной в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря на теплосети в районе перекрестка с проспектом Юных Пионеров был зафиксирован порыв трубы диаметром 400 миллиметров. Из-за этого без 
20 декабря 2017, 01:26
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление 

7 ноября 2017, 04:10
Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания

Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания

Чтобы сделать простые окна солнечными обогревателями, шведские ученые посредством нанотехнологий разработали уникальные наноантенны на основе плазмонов. Они обладают большим коэффициентом поглощения солнечного света и поднимают температуру практически любой поверхности, на которой находятся. При этом эксперты говорят, что именно стекло подходит 

31 октября 2017, 10:14
15 тысячам самарцев сделали перерасчет за недогрев воды

15 тысячам самарцев сделали перерасчет за недогрев воды

Самарцам, у которых летом во время ремонтной кампании на теплосетях из кранов шла недостаточно горячая вода, сделали перерасчет, сообщает «Предприятие тепловых сетей».

«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по 

11 октября 2017, 11:32
Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды

В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.

По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – 
7 октября 2017, 05:28
Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, 
7 апреля 2017, 05:45
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
В Самаре улицу Советской Армии перекрыли из-за прорыва трубы

В Самаре улицу Советской Армии перекрыли из-за прорыва трубы

Сегодня, 20 ноября, в Самаре перекрыта улица Советской Армии. В районе дома №233 между Московским шоссе и улицей Ново-Садовой прорвало трубу. В компании «Самарские коммунальные системы» сообщили, что поврежден водовод №19 диаметром 900 миллиметров. Он снабжает водой часть Промышленного и 
20 ноября 2015, 10:01
В Самаре на Солнечной из-под земли бил фонтан горячей воды

В Самаре на Солнечной из-под земли бил фонтан горячей воды

Накануне в Самаре зафиксировали порыв трубы с горячей водой. Инцидент произошел в понедельник, 12 октября. По словам очевидцев, около четырех часов дня рядом с домом №48 по улице Солнечной из-под земли забил фонтан горячей воды.
На «Предприятии тепловых сетей» (ПТС) 
13 октября 2015, 11:45
В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе

В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе

«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в 
12 октября 2015, 04:14
В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

Завтра, 21 мая, в Самаре завершаются гидравлические испытания теплосетей. По данным на половину шестого вечера вторника, 19 мая, на территории города выявлено двенадцать изношенных участков труб. Их будут ремонтировать в первую очередь.

В частности, на Волжском проспекте лопнула труба 
20 мая 2015, 11:49
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