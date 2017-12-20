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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре
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20 декабря 2017, 01:26
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В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
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20 декабря 2017, 10:14
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В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды
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20 декабря 2017, 09:09
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ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах
«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.
«В …
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18 декабря 2017, 02:24
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1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление …
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7 ноября 2017, 04:10
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Отопительный сезон: шведские ученые разработали стекла для обогрева здания
Чтобы сделать простые окна солнечными обогревателями, шведские ученые посредством нанотехнологий разработали уникальные наноантенны на основе плазмонов. Они обладают большим коэффициентом поглощения солнечного света и поднимают температуру практически любой поверхности, на которой находятся. При этом эксперты говорят, что именно стекло подходит …
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31 октября 2017, 10:14
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15 тысячам самарцев сделали перерасчет за недогрев воды
Самарцам, у которых летом во время ремонтной кампании на теплосетях из кранов шла недостаточно горячая вода, сделали перерасчет, сообщает «Предприятие тепловых сетей».
«В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по …
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11 октября 2017, 11:32
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Перекладка теплотрассы: В Самаре часть Кировского района осталась без отопления и горячей воды
В Кировском районе Самары отопление и горячая вода появятся только вечером в воскресенье, 8 октября, передает портал 63.ru со ссылкой на мэрию города.
По информации чиновников, ограничения связаны с окончанием работ по перекладке теплотрассы на улицах Алма-Атинская – …
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7 октября 2017, 05:28
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Самаре улицу Советской Армии перекрыли из-за прорыва трубы
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20 ноября 2015, 10:01
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В Самаре на Солнечной из-под земли бил фонтан горячей воды
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13 октября 2015, 11:45
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В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе
«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в …
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12 октября 2015, 04:14
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В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой
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20 мая 2015, 11:49