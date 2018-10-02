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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области
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2 октября 2018, 05:13
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В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации
В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и …
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2 октября 2018, 04:44
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Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель
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2 октября 2018, 04:22
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова
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21 сентября 2018, 02:16
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В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам
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18 сентября 2018, 03:07
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В Тольятти перекроют дорогу из-за спортивных соревнований
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18 сентября 2018, 09:48