Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области … За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают