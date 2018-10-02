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«Бункер S» Эфир передачи от 02.10.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Тольятти возбуждено дело

В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. 
2 октября 2018, 08:29
Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

Больных все больше: за неделю заразились 8997 жителей Самарской области

За неделю, с 24 по 30 сентября в Самарской области зарегистрировали 8997 случаев ОРВИ и гриппа. Причем, из них 4273 человека заразились в Самаре. На сегодняшний день заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется в регионе на неэпидемическом уровне, но специалисты отмечают 
2 октября 2018, 05:13
В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В Самаре врачи удалили гематому мозга с помощью системы навигации

В понедельник, 1 октября, в больнице имени Пирогова в Самаре прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN. Ее  разработали ученые Института инноваций СамГМУ. Больной, которому была необходима операция, поступил в реанимацию больницы с инсультом и 
2 октября 2018, 04:44
Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

Под Самарой автомобиль с разорванной шиной улетел в кювет: пострадал водитель

В понедельник, 1 октября, произошла авария на трассе в Кинельском районе. По информации сотрудников Госавтоинспекции, 26-летний парень ехал на автомобиле ВАЗ 1116930 по трассе  Самара — Бугуруслан. По пути у машины разорвало шину, автомобилист не справился с управлением и скатился 
2 октября 2018, 04:22
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В Самаре до конца сентября перекрыли движение по улице Академика Кузнецова

В областной столице до 23:00 субботы, 29 сентября, ограничено движение транспорта по улице имени Академика Кузнецова напротив дома № 15 в поселке Управлеченский. Как пояснили в горадминистрации, это сделано ради безопасности участников дорожного движения -  сейчас на этом месте ведется 
21 сентября 2018, 02:16
В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В Самаре из-за легкоатлетической эстафеты перекроют движение по трем улицам

В субботу, 22 сентября, в Самаре перекроют три дороги. В этот день в городе пройдет ХIV областная легкоатлетическая эстафета. С 09:00 до 15:00 субботы будет ограничено движение транспорта на следующих участках дорог:
 
- по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до 
18 сентября 2018, 03:07
В Тольятти перекроют дорогу из-за спортивных соревнований

В Тольятти перекроют дорогу из-за спортивных соревнований

В Тольятти ограничат движение транспорта из-за соренований. С 29 по 30 сентября в районе набережной, напротив 8 квартала Автозаводского района, будет проходить чемпионат и первенство Самарской области по лыжероллерам. Как сообщили в горадминистрации, с 10:00 до 16:00 на два дня 
18 сентября 2018, 09:48
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