Вечером в четверг, 13 ноября, полиция Самары проводила поиски ребенка. Сообщение об исчезновении 9-летнего школьника в Железнодорожном районе города поступило около девяти часов вечера. Мальчик не вернулся домой после уроков.

Правоохранители собрали данные о пропавшем: ребенок на учете не состоит, из …