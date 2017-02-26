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В Самаре пенсионерку убили из-за 300 тысяч рублей
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16 февраля 2017, 12:04
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Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»
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14 февраля 2017, 11:14
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Обвиняемых в убийстве семьи Андрея Гошта предлагают отправить за решетку до конца жизни
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10 февраля 2017, 08:33
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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО
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8 февраля 2017, 02:07
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Коммунальная авария на Дыбенко: дома без воды, пешеходы падают и мокнут (есть видео)
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16 ноября 2016, 10:37
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В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон
Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна …
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27 сентября 2016, 09:19
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В Самаре дорогу на улице Дыбенко отремонтируют за 103 млн рублей
Городские власти ищут подрядчика для капитального ремонта улицы Дыбенко. В течение 2016-2017 годов планируют отремонтировать участок от улицы Аврора до улицы Советской Армии. Победителя тендера определят 4 июля.
Контракт должны заключить до ноября 2016 года, после чего начнутся работы. Завершить их …
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14 июня 2016, 11:20
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В блогах: В Самаре остановка трамвая на Хлебной площади преобразилась
Блогер soeff_ivan поведал про чудесную трансформацию, случившуюся с трамвайной остановкой на Хлебной площади. "После публикации в "ЖЖ" фото ее ужасного состояния всего через два дня произошли кардинальные изменения. Оперативно сработали! Большое спасибо от бабушек!" - добавляет автор.
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5 февраля 2016, 07:27
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В блогах: Остановка трамвая на Хлебной площади
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3 февраля 2016, 09:49
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В Новокуйбышевске остановка убила пожилую женщину
Шторм, обрушившийся в минувший вторник на Самарскую область, стал причиной трагедии в Новокуйбышевске. Как рассказали телерадиокомпании "ТЕРРА" в городском следственном отделе, порыв сильного ветра опрокинул остановку на 84-летнюю женщину. Металлическая конструкция переломила ей свод черепа. Женщина умерла еще до приезда …
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9 декабря 2015, 05:47
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В блогах: водитель скрылся с места ДТП на ул. Дыбенко в Самаре
В сообществе «Самарские водители» соцсети «ВКонтакте» выложили видео о том, как «17 июня во дворе дома № 122 по улице Дыбенко водитель на «Рено Дастер» притерся к «Шевроле Лачетти» и скрылся с места ДТП». Автор сообщения обращается к владельцу …
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19 июня 2015, 09:16
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Полиция Самары: пропавшего 9-летнего мальчика нашли ночью у ТЦ «Космопорт»
Вечером в четверг, 13 ноября, полиция Самары проводила поиски ребенка. Сообщение об исчезновении 9-летнего школьника в Железнодорожном районе города поступило около девяти часов вечера. Мальчик не вернулся домой после уроков.
Правоохранители собрали данные о пропавшем: ребенок на учете не состоит, из …
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14 ноября 2014, 09:34