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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото
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7 марта 2017, 10:49
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото
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6 марта 2017, 02:52
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В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018
«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, …
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28 февраля 2017, 05:15
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В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало
Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.
По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница …
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26 февраля 2017, 06:14
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В Самаре на Пензенской обнаружен труп девушки с многочисленными травмами
Сегодня, 15 февраля, вечером в Самаре возле дома № 26 на улице Пензенской был обнаружен труп неизвестной девушки, передает ProGorodSamara.ru.
В областном главке полиции эту информацию изданию подтвердили. Личность погибшей устанавливается. Она получила травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства, при …
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15 февраля 2017, 08:29
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб
Сегодня, 11 февраля, около 10:30 в Самаре на улице Антонова–Овсеенко служебный вагон Кировского трамвайного депо сошел с рельсов, передает 63.ru.
По словам очевидец, трамвай направлялся в сторону Постникового оврага. В районе пересечения улицы Антонова–Овсеенко с Ивана Булкина у …
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11 февраля 2017, 05:19
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В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии
В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по …
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7 февраля 2017, 10:54
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Жители дома на ул. Пензенской в Самаре недовольны результатом капремонта
Капремонт в доме №59 по улице Пензенской стартовал осенью прошлого года. Из областного фонда выделили 8 млн рублей. Работы выполняло ООО "РемСтройМонтаж". Но результатом жильцы остались крайне недовольны.
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16 июля 2015, 05:29
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В Самаре из-за ДТП на ул. Пензенской встали трамваи (ФОТО)
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16 мая 2014, 08:42
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В Самаре выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина
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17 сентября 2013, 09:24