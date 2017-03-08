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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото

В самарском паблике в соцсети появилось фото с места ДТП на Красноглинском шоссе. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидца, авария случилась 7 марта около девяти часов утра. «На Красной Глинке перед мостом, две девушки», - сообщил пользователь. По его словам, 
7 марта 2017, 10:49
В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом 

6 марта 2017, 05:09
В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В воскресенье, 5 марта, в Отрадном столкнулись «КамАЗ» с краном-манипулятором и грузовая «Газель». Задняя часть автокрана пробила кабину фургона. В сети появился снимок с места ДТП: под кабиной «Газели» - пятно красного цвета.

По данным полиции, ДТП произошло на 
6 марта 2017, 02:52
В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

В Самаре «притормозили» стройку новой трамвайной линии к ЧМ-2018

«ТЕРРЕ» удалось выяснить подробности борьбы за госконтракт по строительству новой трамвайной линии в Самаре. Федеральная антимонопольная служба России отменила результаты торгов, в которых ООО «Волгаинжинирингспецтранс» было признано победителем. Это произошло после обращения в ФАС проигравшей компании «ВТС-Метро». По информации источников, 

28 февраля 2017, 05:15
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.

По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница 
26 февраля 2017, 06:14
В Самаре на Пензенской обнаружен труп девушки с многочисленными травмами

В Самаре на Пензенской обнаружен труп девушки с многочисленными травмами

Сегодня, 15 февраля, вечером в Самаре возле дома № 26 на улице Пензенской был обнаружен труп неизвестной девушки, передает ProGorodSamara.ru.

В областном главке полиции эту информацию изданию подтвердили. Личность погибшей устанавливается. Она получила травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства, при 

15 февраля 2017, 08:29
В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб

В Самаре трамвай сошел с рельсов и въехал в сугроб

Сегодня, 11 февраля, около 10:30 в Самаре на улице Антонова–Овсеенко служебный вагон Кировского трамвайного депо сошел с рельсов, передает 63.ru.

По словам очевидец, трамвай направлялся в сторону Постникового оврага. В районе пересечения улицы Антонова–Овсеенко с Ивана Булкина у 
11 февраля 2017, 05:19
В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре трамваи снова пустили по Советской после аварии

В Самаре восстановлено движение трамваев по улице Советской, где накануне произошла авария – сошедший с рельсов вагон снес бетонный столб. После чего полностью пререгородил проезжую часть улицы Ставропольский. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены были идти пешком по 
7 февраля 2017, 10:54
Жители дома на ул. Пензенской в Самаре недовольны результатом капремонта

Жители дома на ул. Пензенской в Самаре недовольны результатом капремонта

Капремонт в доме №59 по улице Пензенской стартовал осенью прошлого года. Из областного фонда выделили 8 млн рублей. Работы выполняло ООО "РемСтройМонтаж". Но результатом жильцы остались крайне недовольны.
 
По словам собственницы одной из квартир Ирины Черпеновой, фонд капитального ремонта полностью 
16 июля 2015, 05:29
В Самаре из-за ДТП на ул. Пензенской встали трамваи (ФОТО)

В Самаре из-за ДТП на ул. Пензенской встали трамваи (ФОТО)

Сегодня, 16 мая, в Самаре из-за ДТП на улице Пензенской встали трамваи. Об этом в 7:50 сообщил в «Твиттере» пользователь Стародубцев Дмитрий. Он опубликовал фото с места происшествия.  
16 мая 2014, 08:42
В Самаре выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина

В Самаре выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина

В Самаре выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Она попала под колеса «Тойоты» 16 сентября на пересечении улиц Пензенской и Владимирской. Водитель машины уверяет, что ехал со скоростью несколько километров в час. Свидетелей ДТП нет. Следователи только 

17 сентября 2013, 09:24
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