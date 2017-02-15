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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Помощник депутата гордумы Самары мог покончить с собой из-за долгов

Помощник депутата гордумы Самары мог покончить с собой из-за долгов

Подходит к концу доследственная проверка по факту обнаружения трупа помощника депутата самарской гордумы Анатолия Гриднева. Основная версия - самоубийство. По оперативным данным, причиной суицида могло послужить большое количество долгов погибшего.
 
Как уже сообщала ТЕРРА, 28-ого июля тело Владимира 
25 августа 2016, 11:29
В Самарской области на берегу Волги нашли тело 40-летнего мужчины

В Самарской области на берегу Волги нашли тело 40-летнего мужчины

Следственный комитет по Самарской области начал проводить доследственную проверку по факту обнаружения тела 40-летнего мужчины без признаков жизни в воде у берега Волги.

Инцидент зафиксирован 28 июля в Волжском районе. По предварительной версии следователей, погибший покончил жизнь самоубийством. Для 
3 августа 2016, 09:34
В Саранске мужчина в костюме Бэтмена выпал с 10 этажа и погиб

В Саранске мужчина в костюме Бэтмена выпал с 10 этажа и погиб

В понедельник 20 июня под окнами одной из многоэтажек Саранска было найдено мертвое тело мужчины. Погибший был одет в костюм Бэтмена (плащ и маска).  Вероятнее всего,  человек сам свел счеты с жизнью.
Правоохранительные органы Мордовии в настоящее время устанавливают все 

20 июня 2016, 05:17
В Башкирии 12-летний подросток найден повешенным

В Башкирии 12-летний подросток найден повешенным

В Республике Башкирия 12-летнего школьника нашли повешенным. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных структур. Тело было найдено в одном из домостроений на территории села Иглино. Работниками силовых органов рассматривается версия суицида. Как уточняется, в ходе осмотра, 

21 апреля 2016, 11:46
Жители дома на ул. Пензенской в Самаре недовольны результатом капремонта

Жители дома на ул. Пензенской в Самаре недовольны результатом капремонта

Капремонт в доме №59 по улице Пензенской стартовал осенью прошлого года. Из областного фонда выделили 8 млн рублей. Работы выполняло ООО "РемСтройМонтаж". Но результатом жильцы остались крайне недовольны.
 
По словам собственницы одной из квартир Ирины Черпеновой, фонд капитального ремонта полностью 
16 июля 2015, 05:29
В Самаре из-за ДТП на ул. Пензенской встали трамваи (ФОТО)

В Самаре из-за ДТП на ул. Пензенской встали трамваи (ФОТО)

Сегодня, 16 мая, в Самаре из-за ДТП на улице Пензенской встали трамваи. Об этом в 7:50 сообщил в «Твиттере» пользователь Стародубцев Дмитрий. Он опубликовал фото с места происшествия.  
16 мая 2014, 08:42
В Самаре выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина

В Самаре выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина

В Самаре выясняются обстоятельства ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. Она попала под колеса «Тойоты» 16 сентября на пересечении улиц Пензенской и Владимирской. Водитель машины уверяет, что ехал со скоростью несколько километров в час. Свидетелей ДТП нет. Следователи только 

17 сентября 2013, 09:24
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