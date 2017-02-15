Сегодня, 15 февраля, вечером в Самаре возле дома № 26 на улице Пензенской был обнаружен труп неизвестной девушки, передает ProGorodSamara.ru.
В областном главке полиции эту информацию изданию подтвердили. Личность погибшей устанавливается. Она получила травмы, характерные для падения с высоты. Обстоятельства, при которых девушка выпала, предположительно, с 12 этажа 26-го дома выясняется, поясняют в ведомстве.
Разбившейся гражданке было 32 года. По словам местных жителей, она «баловалась» наркотическими веществами. Возможно, это суицид. Полиция опрашивала очевидцев. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
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