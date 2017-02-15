В Саранске мужчина в костюме Бэтмена выпал с 10 этажа и погиб В понедельник 20 июня под окнами одной из многоэтажек Саранска было найдено мертвое тело мужчины. Погибший был одет в костюм Бэтмена (плащ и маска). Вероятнее всего, человек сам свел счеты с жизнью.

Правоохранительные органы Мордовии в настоящее время устанавливают все …