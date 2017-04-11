В Самаре сотрудники «ПТС» приступили к ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплотрассу диаметром 800 мм с горячей водой прорвало в районе пересечении проспекта Карла Маркса с улицей Ташкентской.
По информации компании, прорыв случился во время плановых температурных испытаний сетей. На данный момент специалисты предприятия провели земляные работы. Близки к завершению сварочные работы.
Возобновить подачу ресурса планируется к среде, 12 апреля.
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