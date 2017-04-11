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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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В Самаре отключат горячую воду

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В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

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Инцидент случился сегодня, 16 ноября, вечером. Несколько многоквартирных домов, расположенных вблизи места прорыва, остались без холодной воды. Затопило дворы на близлежащих улицах.

«Ручей растянулся на 1,5 километра. Этот поток течет вниз по дворам на Запорожскую, затем к Дыбенко и 
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12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

В ночь на субботу, 12 ноября, улица Демократическая тоже будет перекрыта с полуночи до 5 часов утра, сообщается в пресс-релизе областного правительства.

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9 ноября 2016, 10:47
В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

С понедельника, 26 сентября, в трех районах Самары - Кировском, Промышленном и Советском - отключат горячую воду, сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей».
 

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В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

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«Котлован затоплен. Жители Крутых ключей и Мехзавода опять остались без воды. Строители божатся, что труба лопнула сама. 
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Житель Самары получил травму позвоночника из-за выбоины на дороге

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Новости самарских блогов 26.03.2014

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27 марта 2014, 09:23
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