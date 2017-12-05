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В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей
В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы …
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24 ноября 2017, 09:08
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На обновленной площади Куйбышева зальют каток
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9 ноября 2017, 07:01
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Площадь Куйбышева полностью отремонтирована
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3 ноября 2017, 05:56
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На площади Куйбышева появятся велопарковки и Wi-Fi
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1 ноября 2017, 03:05
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4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева
В Самаре 4 ноября на площади Куйбышева, которая пока закрыта на капремонт, состоится праздничное мероприятие в честь Дня народного единства. В 12:00 на площади начнут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Самарцы смогут посетить виртуальную экскурсию, посвященную ЧМ-2018. Состоится …
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27 октября 2017, 01:26
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Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы
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9 октября 2017, 10:55
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В Самаре появятся футболисты-гиганты
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1 июня 2017, 09:36
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Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 уникальных фигур из «Игры престолов»
Мастер из Башкирии Салават Фидаи анонсировал показ 30 уникальных фигур персонажей «Игры престолов». Специалист известен в России и за ее пределами тем, что вырезает настоящие шедевры на грифеле карандаша. В итоге получаются крошечные фигурки киногероев, популярных личностей или изображения различных …
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20 марта 2017, 03:29