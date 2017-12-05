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Материалы по теме:

В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре появится семь Забивак за 1,5 миллиона рублей

В Самаре до конца года установят семь скульптур волка Забиваки - талисмана грядущего ЧМ-2018, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя, который займется изготовлением и монтажом инсталляции в формате 3D, объявило муниципальное бюджетное учреждение «Самараинформресурс». Ему готовы 

24 ноября 2017, 09:08
На обновленной площади Куйбышева зальют каток

На обновленной площади Куйбышева зальют каток

Каток площадью 5 тысяч 250 квадратных метров планируют залить в Самаре на обновленной площади Куйбышева. Толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров, а под ним - «иглопробивное полотно».

Сейчас власти ищут подрядчика, который организуют заливку катка, и будет содержать его 

9 ноября 2017, 07:01
Площадь Куйбышева полностью отремонтирована

Площадь Куйбышева полностью отремонтирована

Капитальный ремонт самой большой площади в Европе велся 6 месяцев. Подрядчик уложил новый асфальт и плитку, обновил систему освещения и засеял газоны. Реконструированы также туалеты — теперь в них есть свет и отопление. Установлены новые скамейки и урны. Посажено более 

3 ноября 2017, 05:56
На площади Куйбышева появятся велопарковки и Wi-Fi

На площади Куйбышева появятся велопарковки и Wi-Fi

Площадь Куйбышева готовят к открытию после ремонта. Напомним, работы там начались в мае. В скверах уложили тротуарную плитку на площади 24 000 квадратных метров, а на самой площади – новое асфальтовое покрытие. Установлено 190 фонарей и 210 флагштоков. Оборудованы точки Wi-Fi 
1 ноября 2017, 03:05
4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева

4 ноября самарцев пустят на обновленную площадь Куйбышева

В Самаре 4 ноября на площади Куйбышева, которая пока закрыта на капремонт, состоится праздничное мероприятие в честь Дня народного единства. В 12:00 на площади начнут работать концертные, игровые и интерактивные тематические площадки. Самарцы смогут посетить виртуальную экскурсию, посвященную ЧМ-2018. Состоится 

27 октября 2017, 01:26
Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы

Архитектор предложил 16 скульптур для стены на площади Славы

Самарский архитектор Дмитрий Орлов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook свое видение наполнения ниш стены на склоне площади Славы. Он предложил установить 16 скульптур.

«1. Стрелец. Первым самарцам.
2. Собирательный купец или конкретный Головкин. Самарскому меценату.
3. Фон 
9 октября 2017, 10:55
В Самаре появятся футболисты-гиганты

В Самаре появятся футболисты-гиганты

В 2017 году в Самаре появятся футболисты-гиганты. Высота одной топиарной фигуры будет два метра, другой – 3 метра. Запланировано создание и других зеленых скульптур на спортивную тематику: бутсы с мячом, «летящего» мяча, мяча на волнах и тому подобного. Всего город 

1 июня 2017, 09:36
Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 уникальных фигур из «Игры престолов»

Мастер из Уфы вырезал на грифелях карандашей 30 уникальных фигур из «Игры престолов»

Мастер из Башкирии Салават Фидаи анонсировал показ 30 уникальных фигур персонажей «Игры престолов». Специалист известен в России и за ее пределами тем, что вырезает настоящие шедевры на грифеле карандаша. В итоге получаются крошечные фигурки киногероев, популярных личностей или изображения различных 

20 марта 2017, 03:29
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