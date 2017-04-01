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В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото
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17 декабря 2016, 02:27
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В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА
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17 октября 2016, 11:11
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В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы
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7 мая 2016, 04:43
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В Тольятти мужчина с ружьем ограбил офис микрофинансирования
Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вооруженном налете на офис микрофинансирования, расположенный на улице Лизы Чайкиной. О произошедшем в полицию вечером во вторник, 3 ноября, сообщила работница организации. Она рассказала, что в офис зашел мужчина и под угрозой предмета, похожего на …
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6 ноября 2015, 02:25
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В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»
Блогер Игорь Кондратьев обращается к властям региона разработать к ЧМ-2018 несколько гостевых маршрутов по улицам Гагарина и Победы, возможно с посещением выставочных экспозиций заводов авиакосмического узла. "Коли уж вы взяли за основу космическую тематику при подготовке Самары к мундиалю, …
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8 октября 2015, 09:55
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Четверо преступников в масках ограбили самарского водителя на 6,5 миллиона рублей
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19 июля 2014, 01:16
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В Самаре налетчик ранил из пистолета женщину-кассира
Полиция разыскивает преступника, совершившего разбойное нападение в Железнодорожном районе Самары.
Сообщение поступило правоохранителям в среду, 16 апреля, в девятом часу вечера. Неизвестный в лыжной маске на лице зашел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у женщины-кассира деньги. Та …
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17 апреля 2014, 09:20
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Пожар на рынке Советского района
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11 июня 2013, 12:02