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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

В Самаре на Победе горел «Теремок», есть фото

Сегодня, 17 декабря, около 10 часов утра в Самаре на улице Победы загорелся торговый центр «Теремок»
 
Пожару был присвоен уровень сложности 1-«Бис». На тушение выезжали 28 человек личного состава на 8 единицах спецтехники.
 
Причиной инцидента стало возгорание резиновых 
17 декабря 2016, 02:27
В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в серии разбойных нападений, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские выяснили, что задержанные причастны, как минимум к 4 фактам преступлений. При этом 
17 октября 2016, 11:11
В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы

В жителя Самары на Авроре выстрелили из ракетницы

Инцидент случился в Самаре вчера, 6 мая, поздно вечером на перекрестке Авроры и Гагарина. Прохожие вызвали скорую помощь для мужчины. Когда врачи прибыли на место, они обнаружили самарца с ранением грудной клетки, полученным по предварительной версии в результате выстрела из 

7 мая 2016, 04:43
В Тольятти мужчина с ружьем ограбил офис микрофинансирования

В Тольятти мужчина с ружьем ограбил офис микрофинансирования

Тольяттинские полицейские задержали подозреваемого в вооруженном налете на офис микрофинансирования, расположенный на улице Лизы Чайкиной. О произошедшем в полицию вечером во вторник, 3 ноября, сообщила работница организации. Она рассказала, что в офис зашел мужчина и под угрозой предмета, похожего на 
6 ноября 2015, 02:25
В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»

В блогах: «Иногородним прожектерам-концептуалистам. И не только...»

Блогер Игорь Кондратьев обращается к властям региона разработать к ЧМ-2018 несколько гостевых маршрутов по улицам Гагарина и Победы, возможно с посещением выставочных экспозиций заводов авиакосмического узла. "Коли уж вы взяли за основу космическую тематику при подготовке Самары к мундиалю, 
8 октября 2015, 09:55
Четверо преступников в масках ограбили самарского водителя на 6,5 миллиона рублей

Четверо преступников в масках ограбили самарского водителя на 6,5 миллиона рублей

Сразу два разбойных нападения на автомобили произошло вчера днем, 18 июля, на территории Кировского и Красноглинского районов Самары. Об этом сообщает сайт областного МВД. В Кировском районе неизвестные злоумышленники разбили окно машины и стали угрожать водителю предметом, похожим на пистолет. 

19 июля 2014, 01:16
В Самаре налетчик ранил из пистолета женщину-кассира

В Самаре налетчик ранил из пистолета женщину-кассира

Полиция разыскивает преступника, совершившего разбойное нападение в Железнодорожном районе Самары.

Сообщение поступило правоохранителям в среду, 16 апреля, в девятом часу вечера. Неизвестный в лыжной маске на лице зашел в магазин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у женщины-кассира деньги. Та 

17 апреля 2014, 09:20
Пожар на рынке Советского района

Пожар на рынке Советского района

Пожар в Советском районе Самары. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Победы сегодня утром загорелись торговые павильоны с продуктами и бытовой химией. К моменту прибытия пожарных на место огнём уже была охвачена площадь в 50 квадратных метров, вскоре площадь возгорания увеличилась 

11 июня 2013, 12:02
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