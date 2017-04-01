В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА В Самаре сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в серии разбойных нападений, передает ГУ МВД по Самарской области.



Полицейские выяснили, что задержанные причастны, как минимум к 4 фактам преступлений. При этом …