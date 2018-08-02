В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля



"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг … Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля."Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг