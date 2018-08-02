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Огромный провал на Алма-Атинской в Самаре появился из-за коммунальной аварии
Стало известно, почему на асфальте на пересечении улиц Алма-Атинской и Черемшанской в Самаре образовалась огромная яма. Напомним, что вечером 1 августа очевидцы засняли провал в дорожном покрытии длиной в 9-10 метров и шириной 3-4 метра. Оказалось, что виной всему …
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2 августа 2018, 10:50
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Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области
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1 августа 2018, 03:36
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Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти
Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, …
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1 августа 2018, 03:04
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В Гранном утонул 34-летний мужчина
Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
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31 июля 2018, 05:11
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Четыре причины для покупки машины с пробегом через онлайн-сервис Юла Авто
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27 июля 2018, 12:42
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Самарские эксперты рассказали, что ждет автомобилистов при индивидуальном ценообразовании полисов
Федеральное министерство финансов предложило в очередной раз реформировать систему ОСАГО. По данным издания "Ведомости", чиновники задумались, а не перевести ли страну на индивидуальное ценообразование полисов с отменой двух действующих коэффициентов, определяющих стоимость - мощности и регионального. Чиновники из российского минфина …
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25 июля 2018, 07:03
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Производство машин прекратится на «GM-АвтоВАЗ»
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19 июля 2018, 05:03
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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36