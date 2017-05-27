На улице Челюскинцев в Самаре в одной из квартир жилого дома загорелись вещи.
Сигнал о пожаре поступил в спасательную службу Октябрьского района около 6 часов утра 27 мая. На место инцидента выезжали три расчета пожарных в составе 12 человек. Они первым делом вывели из опасной зоны людей, а когда 15 жильцов подъезда были на улице, то основные силы присоединились к передовому отряду, который уже боролся с огнем. Пожар к тому времени занимал 10 квадратных метров жилого помещения, а пищей для него служили личные вещи хозяев. В ходе тушения спасатели нашли тело 94-летней пенсионерки, которая, к несчастью, уже была мертва. Спустя примерно полчаса возгорание было полностью ликвидировано.
На месте трагического инцидента работают специалисты, которые пытаются установить причину пожара.
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