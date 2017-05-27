Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.

По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это …