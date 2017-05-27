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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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Материалы по теме:

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.
По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это 

18 мая 2017, 11:22
В Самаре 22 человека тушили заброшенное здание на Гагарина

В Самаре 22 человека тушили заброшенное здание на Гагарина

Это чрезвычайное происшествие произошло накануне вечером. В неэксплуатируемом здании на пересечении улиц Гагарина и Энтузиастов, где в разное время находились корейское кафе и торговая точка, загорелся мусор.
Охваченная пламенем площадь составила 80 кв.м. 40 минут с огнем боролись 22 пожарных. 

18 мая 2017, 08:55
В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

В Самаре в Постниковом овраге вспыхнул автосервис

Сегодня днем в Постниковом овраге загорелось здание автосервиса площадью в 100 квадратных метров. По информации очевидцев, распространенной в соцсетях, загорелся находившийся внутри автомобиль. Дым было видно из других городских районов.
Огнеборцы полностью ликвидировали горение около половины третьего. В тушении участвовали 

17 мая 2017, 05:01
Самарские полицейские спасли людей на пожаре

Самарские полицейские спасли людей на пожаре

9 июля в Самаре произошел пожар в районе улицы Челюскинцев.
10 июля 2015, 03:56
Новости самарских блогов: черви скушали новый асфальт?

Новости самарских блогов: черви скушали новый асфальт?

Блогер pirog_samara сообщил, что «на пересечении ул. Челюскинцев и пр. Ленина новый асфальт на ровной дороге, которую сдали менее месяца тому назад после капитального ремонта, пал жертвой пресловутых самарских червей».

«То ли начальник ремонтного участка там забыл свой бумажник, 
21 октября 2014, 09:31
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