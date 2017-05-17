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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

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На место аварии прибыли представители МЧС, врачи скорой, полиция. Как отмечается, на 1341 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП есть пострадавшие.
В соцсетях 

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В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик

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Под Тольятти лоб-в-лоб столкнулись 2 автомобиля: погибли оба водителя

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По предварительной версии сотрудников полиции, 59-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21120 двигался по автотрассе Тольятти–Ташелка. Во время движения он, нарушив правила обгона, допустил выезд на «встречку» в зоне действия 
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В Самаре на Кирова «Приора» влетела в бетонное ограждение: погиб пассажир

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13 мая 2017, 03:45
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После смерти шестимесячного ребенка в больнице им. Семашко возбуждено уголовное дело

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В Индии нашли девочку-маугли, выросшую в лесу среди обезьян

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В 

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Расследование, находившееся на контроле у московских следователей, завершено. Действия опекуна Оксаны Гавюк из деревни Колыбеловка Красноармейского района переквалифицировали на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше чем, ей грозило до 
6 апреля 2017, 10:55
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