В Самаре в дорожно-транспортном происшествии сегодня утром погибла девочка. Трагедия случилась на пересечении Проспекта Кирова и улицы Береговой.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на представителей госавтоинспекции, жертвой оказалась пятиклассница. Ее сбил автокран.
По предварительным сведениям, школьница переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Судя по всему, она направлялась на занятия, с собой у нее была сумка с учебниками.
Сейчас на месте ДТП находятся инспекторы ДПС. Они должны установить все обстоятельства случившегося.
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