Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По …