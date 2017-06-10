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На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео
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5 июня 2017, 09:57
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В Самарской области пытались сжечь молодую женщину с грудным ребенком
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1 июня 2017, 04:53
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Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира
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29 мая 2017, 03:23
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В Самаре на пожаре погибла 94-летняя пенсионерка
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27 мая 2017, 01:30
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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?
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27 апреля 2017, 09:25
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В Самаре опять орудуют автовандалы: На улице Свободы порезали колеса иномарке
Поздней ночью, 8 апреля, во дворе одного из домов по улице Свободы неизвестный злоумышленник порезал колеса припаркованной иномарки. На видео «Безопасного дома», опубликованном «Прогородом», отчетливо запечатлено произошедшее.
«Сомнений, что действовал злопыхатель умышленно, не возникает. Машина была выбрана …
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22 апреля 2017, 05:47
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В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)
В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.
Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За …
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13 ноября 2016, 10:32
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Житель Отрадного после ДТП возненавидел машины и начал их поджигать
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30 марта 2016, 03:29
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В Самаре установили возможных поджигателей, атаковавших Союз десантников
У следствия появились подозреваемые в поджогах автомобилей руководителей регионального Союза ветеранов-десантников и сотрудников спецподразделений. Об этом стало известно корреспондентам телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников. Напомним, в ноябре прошлого года при тушении своего автомобиля погиб лидер союза Виктор Калиничев - и …
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22 января 2016, 10:16
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Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти Виктора Калиничева
Сегодня, 26 ноября, об этом заявил начальник областного главка полиции Сергей Солодовников.
Как уже сообщала "ТЕРРА", руководитель областного союза десантников Виктор Калиничев погиб утром 13 ноября в своём дворе. Около четырех часов утра у мужчины загорелся Hover, припаркованный …
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26 ноября 2015, 08:37
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Житель Самары осужден за нападения на медиков и поджоги их автомобилей
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1 сентября 2015, 03:55