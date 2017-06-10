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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Материалы по теме:

На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

В воскресенье, 4 июня, в Кировском районе Самары на ходу загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что 

5 июня 2017, 09:57
В Самарской области пытались сжечь молодую женщину с грудным ребенком

В Самарской области пытались сжечь молодую женщину с грудным ребенком

В Волжском районном суде рассматривают уголовное дело о поджоге квартиры в одном из ветхих домов в поселке Петра-Дубрава. Инцидент произошел в новогодние праздники. Запертыми в задымленном помещении оказались две женщины и младенец.

Инцидент произошел в доме на улице Коммунаров. В коммунальной 

1 июня 2017, 04:53
Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

Фото очевидца: в Тольятти после взрывов загорелась квартира

В тольяттинском паблике в социальной сети появилось фото горящего многоэтажного дома. Из окна дома на одном из верхних этажей идет черный дым. По словам очевидца, инцидент произошел на улице Гидротехнической.

«После двух взрывов загорелась квартира на Гидротехнической, 33», - 
29 мая 2017, 03:23
В Самаре на пожаре погибла 94-летняя пенсионерка

В Самаре на пожаре погибла 94-летняя пенсионерка

На улице Челюскинцев в Самаре в одной из квартир жилого дома загорелись вещи. 

Сигнал о пожаре поступил в спасательную службу Октябрьского района около 6 часов утра 27 мая. На место инцидента выезжали три расчета пожарных в составе 12 человек. Они первым 

27 мая 2017, 01:30
В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
30 апреля 2017, 06:54
Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Машины самарцев массово уничтожают: кому выгодно?

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке" про "новый автотруп на улице Ерошевского". В городе продолжается жуткая серия поджогов и вандализма. С начала этого года уже около 50 случаев. Злоумышленников ничто не останавливает. Примерная структура автопреступлений: 25 машин они сожгли, 15 

27 апреля 2017, 09:25
В Самаре опять орудуют автовандалы: На улице Свободы порезали колеса иномарке

В Самаре опять орудуют автовандалы: На улице Свободы порезали колеса иномарке

Поздней ночью, 8 апреля, во дворе одного из домов по улице Свободы неизвестный злоумышленник порезал колеса припаркованной иномарки. На видео «Безопасного дома», опубликованном «Прогородом», отчетливо запечатлено произошедшее.
 
«Сомнений, что действовал злопыхатель умышленно, не возникает. Машина была выбрана 
22 апреля 2017, 05:47
В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)

В Самаре появился маньяк, обливающий по ночам машины кислотой (есть фото)

В Самаре появился настоящий автовредитель, обливающий кислотой автомобили горожан. Как передает портал Прогород, уже пострадали, как минимум, три автомобиля.
 
Первый инцидент произошел в ночь на 11 ноября возле пятиэтажки в районе пересечения Средне-Садовой и Физкультурной. Пострадала «Тойота Королла». За 
13 ноября 2016, 10:32
Житель Отрадного после ДТП возненавидел машины и начал их поджигать

Житель Отрадного после ДТП возненавидел машины и начал их поджигать

Полицейские сообщили о задержании серийного поджигателя машин в Отрадном. На сайте областного главка опубликовано видео. Мужчина рассказал, что несколько лет назад он якобы попал в ДТП и стал инвалидом. «С тех пор я стал ненавидеть машины», - заявил он.
30 марта 2016, 03:29
В Самаре установили возможных поджигателей, атаковавших Союз десантников

В Самаре установили возможных поджигателей, атаковавших Союз десантников

У следствия появились подозреваемые в поджогах автомобилей руководителей регионального Союза ветеранов-десантников и сотрудников спецподразделений. Об этом стало известно корреспондентам телерадиокомпании «ТЕРРА» из собственных источников. Напомним, в ноябре прошлого года при тушении своего автомобиля погиб лидер союза Виктор Калиничев - и 
22 января 2016, 10:16
Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти Виктора Калиничева

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти Виктора Калиничева

Сегодня, 26 ноября, об этом заявил начальник областного главка полиции Сергей Солодовников.

Как уже сообщала "ТЕРРА", руководитель областного союза десантников Виктор Калиничев погиб утром 13 ноября в своём дворе. Около четырех часов утра у мужчины загорелся Hover, припаркованный 
26 ноября 2015, 08:37
Житель Самары осужден за нападения на медиков и поджоги их автомобилей

Житель Самары осужден за нападения на медиков и поджоги их автомобилей

Суд вынес приговор жителю Самары Дмитрию Козлову. Он признан виновным в ряде преступлений. В том числе нанесении побоев, умышленной порче чужого имущества и покупке «шпионской» техники.

По версии следователей, 23 июля 2013 года злоумышленник по указанию знакомой избил сотрудницу 
1 сентября 2015, 03:55
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