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В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
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20 декабря 2017, 10:14
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Парковка на дублерах Московского шоссе и Ново-Садовой запрещена до апреля
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14 декабря 2017, 03:37
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После метели Самару сковали 8-балльные пробки
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13 декабря 2017, 06:00
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Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор
Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об …
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13 декабря 2017, 04:25
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В Самаре водитель маршрутки сбил на зебре 12-летнего ребенка
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13 декабря 2017, 01:38
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Очевидцы: в Самаре открыли проезд по Луначарского от Московского шоссе до Мичурина
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12 декабря 2017, 03:15
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В Самаре на кольце у «Кока-Колы» изменились приоритеты движения
В Самаре установили знаки приоритета перед кольцом у пересечения улиц Чекистов и Магистральной в районе завода «Кока-Кола». Очевидец опубликовал фото в социальной сети.
«Свершилось. На кольце у «Кока-Колы» (Чекистов/Магистральная) повесили знаки приоритета», - сообщает блогер tam_odin.
Напомним, месяц назад, 8 ноября, вступило …
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8 декабря 2017, 01:56
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Областной минтранс отменил дорожный тендер за 2,1 млрд рублей
Областной минтранс отменил тендер по определению подрядчика, который должен был заняться содержанием автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения на территории губернии в следующем году. На эти цели предполагалось потратить 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Победитель тендера должен был поддерживать указанные …
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8 декабря 2017, 07:25
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Общественного транспорта на открытом участке Ново-Садовой пока не будет
В Самаре открыли движение по участку улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Там заасфальтировали проезжую часть, нанесли разметку, установили дорожные знаки, включили светофоры. Общественный транспорт здесь пока не ходит, так как рядом продолжаются строительные работы. Кроме того, не решено, какие …
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7 декабря 2017, 04:19
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Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки
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5 декабря 2017, 05:49
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В Самаре пошел снег: встали трамваи и перевернулся «КамАЗ»
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5 декабря 2017, 01:58
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Пробки в 9 баллов зафиксированы на дорогах Самары
Утром в понедельник, 23 октября, на дорогах Самары зафиксированы 9-балльные пробки. Проезжая часть покрылась ледяной коркой. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», наблюдались на Московском шоссе, улице Авроры, проспекте Кирова, Ново-Садовой.
Напомним, в выходные в Самарской области выпал снег. …
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23 октября 2017, 09:26
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В Самаре на Раките фура «разорвала в клочья» грузовую «Газель»
Авария произошла сегодня, 7 октября, на пересечении Ракитовского шоссе с Карла Маркса, пишут очевидцы в соцсетях. По предварительным данным, многотонная фура буквально «разорвала в клочья» грузовую «Газель». Точная причина ДТП пока неизвестна. По словам свидетелей, большегруз подрезала "девятка". О пострадавших …
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7 октября 2017, 06:16
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Видео: в Самаре полностью открыли движение на кольце Московского и Ракитовского шоссе
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22 сентября 2017, 07:00
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Названы сроки открытия движения по «Ракитовской» развязке
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6 сентября 2017, 04:58
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Объездную дорогу у Московского шоссе должны сделать за 10 дней
В мэрию поступили жалобы от почетных граждан города по поводу состояния перекрестка Московского и Ракитовского шоссе. Напомним, там идет строительствой двухуровневой транспортной развязки. Самарцы недовольны качеством покрытия и отсутствием объездных путей. Во время выездного совещания глава города Олег Фурсов поручил …
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22 июня 2017, 09:32