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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов
Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского …
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28 ноября 2018, 07:09
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В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"
Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".
"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. …
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28 ноября 2018, 05:27
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили
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28 ноября 2018, 04:31
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"Ресурс" закончился досрочно
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее …
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27 ноября 2018, 10:51
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На пост ректора Самарского университета претендуют три человека
Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
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27 ноября 2018, 09:09
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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
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22 ноября 2018, 11:19
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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре
Уже в сентябре 2019 года на Фрунзенском мостовом переходе планируется запустить рабочее шестиполосное движение транспорта. До конца следующего года должны оформить документы для его ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое прошло непосредственно на крупнейшем инфраструктурном …
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21 ноября 2018, 08:39
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В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту
В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. …
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9 ноября 2018, 11:25
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В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина
В Самаре на территории Иверского монастыря вскрыли фамильный склеп, принадлежащий семье общественного и государственного деятеля, бывшего самарского головы Петра Алабина. По данным областного управления госохраны культурных объектов, разрешение на вскрытие было выдано фирме «Наследие», сейчас проводятся работы по изучению склепа. …
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7 ноября 2018, 08:20
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Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки
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25 октября 2018, 05:00
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Археологи хотят провести раскопки на месте первой самарской крепости
Археологи добиваются разрешения провести раскопки на территории бывшего завода клапанов. С инициативой выступили специалисты Самарского университета. Куратором работ выступает старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Николай Лифанов. Разрешение на раскопки должен дать федеральный Минкульт.
Стоит отметить, что на территории бывшего предприятия стояла …
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26 июля 2018, 01:48
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В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону
Палеонтологи открыли новый вид динозавров. Скелет ящера, жившего на Земле 160 миллионов лет назад, был обнаружен во время раскопок в северо-восточном Китае.
По словам ученых, динозавр, которого назвали Чайхуном, был размером с современную ворону. Он питался небольшими млекопитающими и пресмыкающимися.
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16 января 2018, 12:39
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Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями
В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
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20 декабря 2017, 02:08
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В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса
В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
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4 декабря 2017, 03:07