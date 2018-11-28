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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Штраф тольяттинцу, который пропустил «скорую», отменили

Прокуратура Самарской области заступилась за тольяттинского водителя, который получил штраф за то, что пропустил «скорую помощь». Штраф был выписан еще в августе, автомобилист пытался его обжаловать, но безуспешно. В ГИБДД объяснили, что он должен был изначально расположить свою машину на 
28 ноября 2018, 04:31

"Ресурс" закончился досрочно

Российская гражданская орбитальная группировка лишилась 2-х из 3-х спутников дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П", которые производятся на самарском РКЦ "Прогресс". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных 5 лет. Причина - критические проблемы, появившиеся сразу после их запуска. В настоящее 
27 ноября 2018, 10:51
На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

На пост ректора Самарского университета претендуют три человека

Ректор Самарского национального исследовательского университета имени Королева Евгений Шахматов намерен покинуть свой пост. Как информирует пресс-служба вуза, академик сообщил коллективу о том, что после завершения срока действия своих полномочий в январе 2019 года собирается продолжить работу в качестве научного руководителя.
27 ноября 2018, 09:09
В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м. 
 
- В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых 
22 ноября 2018, 11:19
Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту могут запустить уже в сентябре

Уже в сентябре 2019 года на Фрунзенском мостовом переходе планируется запустить рабочее шестиполосное движение транспорта. До конца следующего года должны оформить документы для его ввода в эксплуатацию. Об этом стало известно на рабочем совещании, которое прошло непосредственно на крупнейшем инфраструктурном 
21 ноября 2018, 08:39
В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В Самаре стартовала укладка асфальта на Фрунзенском мосту

В четверг, 8 ноября, стартовала укладка первого асфальта на Фрунзенском мостовом переходе. Работы идут на развязке, которая соединит будущий мост с улицей Шоссейной. Для строительства дороги специалисты компании-подрядчика «Самаратрансстрой» решили применить новую технологию, которая в нашем регионе практически не использовалась. 
9 ноября 2018, 11:25
В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина

В Самаре вскрыли фамильный склеп самарского головы Петра Алабина

В Самаре на территории Иверского монастыря вскрыли фамильный склеп, принадлежащий семье общественного и государственного деятеля, бывшего самарского головы Петра Алабина. По данным областного управления госохраны культурных объектов, разрешение на вскрытие было выдано фирме «Наследие», сейчас проводятся работы по изучению склепа. 
7 ноября 2018, 08:20
Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Фрунзенский мост соединил оба берега Самарки

Завершен один из главных этапов строительства Фрунзенского моста. Пролетное строение над рекой Самарой соединило оба ее берега. Работы над ним будут полностью завершены после того, как специалисты заварят все стыки и обустроят болтовые соединения.

«В данный момент мы производим работы по 

25 октября 2018, 05:00
Археологи хотят провести раскопки на месте первой самарской крепости

Археологи хотят провести раскопки на месте первой самарской крепости

Археологи добиваются разрешения провести раскопки на территории бывшего завода клапанов. С инициативой выступили специалисты Самарского университета. Куратором работ выступает старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Николай Лифанов. Разрешение на раскопки должен дать федеральный Минкульт.

Стоит отметить, что на территории бывшего предприятия стояла 

26 июля 2018, 01:48
В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону

В Китае нашли скелет динозавра, который был похож на современную ворону

Палеонтологи открыли новый вид динозавров. Скелет ящера, жившего на Земле 160 миллионов лет назад, был обнаружен во время раскопок в северо-восточном Китае.
По словам ученых, динозавр, которого назвали Чайхуном, был размером с современную ворону. Он питался небольшими млекопитающими и пресмыкающимися.
16 января 2018, 12:39
Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
Археологические работы проводились на протяжении последних двух лет. 

20 декабря 2017, 02:08
В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В песках Калифорнии откопали столетнюю статую сфинкса

В Соединенных Штатах Америки группа археологов обнаружила фигуру сфинкса, которая без малого сто лет пробыла под слоем песка в Калифорнии. Статую использовали во время съемок картины «Десять заповедей», представленной зрителям в 1923-м.
Сейчас неожиданно найденную фигуру, ставшую настоящим артефактом, собираются 

4 декабря 2017, 03:07
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