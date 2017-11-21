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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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В Интернете появились варианты нового речного вокзала, который планируют построить в Самаре. Изображения опубликовала газета «Волжская коммуна». Есть два варианта нового вокзала – в виде треугольного паруса и в виде волны. В настоящее время министерство транспорта Самарской области ищет компанию, 
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16 ноября 2016, 02:35
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