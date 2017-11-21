Стало известно, когда в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова появится освещение. Эту информацию во вторник, 21 ноября, опубликовали представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
«Строители повредили кабели, восстановление займет 1,5 недели, также задерживается поставка контроллеров. Все работы по реконструкции объекта завершатся в декабре 2017 года», - сообщили представители регионального минтранса в ответ на запрос пользователя соцсети Twitter.
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