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Материалы по теме:

В блогах: На остановках Самары

В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"

В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок 
16 января 2019, 05:44
В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру

Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в 
16 января 2019, 05:39
Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью

Самарский спортсмен выиграл всероссийский турнир по современному пятиборью, который прошел в Москве. Александр Лифанов победил в первом виде - фехтовании (29 боев при 6 поражениях). В верховой езде он допустил несколько ошибок, а в решающем забеге отстал от соперника из 
16 января 2019, 04:59
Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Стало известно, что в ночь со среды на четверг жителям домов в Кировском районе придется столкнуться с неудобствами - в их квартирах может быть прохладно. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в зданиях, расположенных в границах улицы Стара-Загора, 
16 января 2019, 04:45
В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева

В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева

Во вторник, 15 января, жители областной столицы стали свидетелями ЧП на улице Куйбышева: с крыши здания, расположенного по левой стороне дороги, сошла настоящая лавина, снежные массы вынесло на проезжую часть перед проезжающими мимо машинами. Момент происшествия записала камера видеорегистратора одного 
16 января 2019, 12:35
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

В ближайшее время из самарской мэрии уйдет руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова. Дело в том, что 23 декабря прошлого года ей исполнилось 65 лет, она достигла предельного для муниципального чиновника возраста. Заявление о сложении полномочий она 
15 января 2019, 07:46
Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный 
15 января 2019, 05:08
Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку

В понедельник, 14 января, учитель физкультуры из школы № 27 Сызрани попросила полицейских прекратить проверку по факту ее обращения в больницу. Педагог пояснила, что у нее ни к кому нет претензий, все произошло случайно. Напомним, что еще 10 января на 
15 января 2019, 08:46
Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани

Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний 
14 января 2019, 10:53
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