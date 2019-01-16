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В блогах: На остановках Самары "поплыла" "Прибывалка"
В паблике "Подслушано | Самара" соцсети "ВКонтакте" выложили фото "поплывшей "Прибывалки". Речь идет о табло с расписанием прибытия на остановку общественного транспорта. Пост моментально набрал почти 15 тысяч просмотров и более сотни лайков. Комментаторы принялись активно развивать тему поломок …
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16 января 2019, 05:44
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В Самаре при получении 250 тысяч рублей задержали медсестру
Самарским правоохранителям рассказали, что неоднократно судимая 48-летняя жительница города может быть причастна к преступлению. Во время проверки информации силовики задержали подозреваемую - медсестру городской поликлиники, в этот момент она получила 250 тысяч рублей. Деньги передали ей в офисном центре в …
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16 января 2019, 05:39
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Самарец Андрей Лифанов победил во всероссийском турнире по современному пятиборью
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16 января 2019, 04:59
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Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление
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16 января 2019, 04:45
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В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева
Во вторник, 15 января, жители областной столицы стали свидетелями ЧП на улице Куйбышева: с крыши здания, расположенного по левой стороне дороги, сошла настоящая лавина, снежные массы вынесло на проезжую часть перед проезжающими мимо машинами. Момент происшествия записала камера видеорегистратора одного …
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16 января 2019, 12:35
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
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16 января 2019, 10:24
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Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы
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15 января 2019, 07:46
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Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный …
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15 января 2019, 05:08
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Учительница из Сызрани, которую ударили в потасовке школьников, попросила прекратить проверку
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15 января 2019, 08:46
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Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
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14 января 2019, 01:00
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«Бросилась разнимать»: полицейские начали проверку после избиения учителя школьником в Сызрани
Стали известны подробности ЧП в сызранской школе, после которого в больницу была госпитализирована учительница. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Напомним, что 10 января в одной из школ Сызрани двое учащихся поссорились и начали драку. Женщина попыталась разнять учеников, и 15-летний …
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14 января 2019, 10:53