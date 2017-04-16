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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
Все произошло на перегоне Черный Отрог - Саракташ. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд и спасательные службы 

14 апреля 2017, 05:21
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самарской области за сутки в результате пожаров уничтожено 10 машин. Два инцидента зафиксированы в ночь на 14 апреля. В Самаре на улице Стара-Загоры горели вазовский автомобиль Lada Xray и иномарка «Ниссан». Фото с места ЧП появилось в социальной сети. По 
14 апреля 2017, 02:08
На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошел пожар на автостоянке. Огонь охватил пять автомобилей.

По данным МЧС, сообщение поступило около 15:30. Инцидент произошел на территории Самарского района на улице Алексея Толстого. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли 

13 апреля 2017, 05:47
В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

Сразу несколько травяных пожаров произошло сегодня в Сызрани. Примерно в 13 часов у санатория «Отдых» горала трава на площади около 50 квадратных метров, сообщает портал «Маленькая Сызрань». Затем в пойме реки Кубра горел камыш  на площади в несколько сотен квадратных метров. 

11 апреля 2017, 08:02
На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На территории Самарской области произошел размыв дорожного полотна на трассе М-5 «Урал». Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, между 110 и 111 километрами дороги. Зафиксировано проседание дорожного полотна, сообщили в МЧС. Движение транспорта в этом месте перекрыто сотрудниками ГИБДД Нефтегорского 
10 апреля 2017, 10:46
В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В Самарской области в результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз затопило мост. Это случилось в Пестравском районе в населенном пункте Мосты. Сообщение поступило в МЧС в пятницу, 7 апреля, около семи часов утра.

«Высота уровня воды над 
7 апреля 2017, 12:00
В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке

Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва 
6 апреля 2017, 05:17
В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской

В ночь на 4 апреля в Промышленном районе Самары произошел пожар в жилом многоквартирном доме. Сообщение поступило в МЧС около четырех часов утра. Возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Каховской. Горел лестничный пролет между этажами. К месту ЧП направили 

5 апреля 2017, 09:43
Вонючий запах в Самаре: на Революционной у

Вонючий запах в Самаре: на Революционной у "Перекрестка" прорвало канализацию

Сегодня, 8 марта, в Самаре на пересечении Революционной и Московского шоссе местные жители заметили коммунальную аварию. Из закрытого канализационного люка возле "Перекрестка" обильно хлестала вода. Очевидцы сделали фото. Из-за прорыва по всей округе распространился неприятный запах. Он оказался настолько едким, 
8 марта 2017, 03:33
В Самаре «Рено» сбил мужчину на

В Самаре «Рено» сбил мужчину на "зебре"

Сегодня, 16 октября, около 10:20 утра на пересечении улиц Революционной и Печерской под колеса «Рено Дастера» попал пешеход, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает портал 63.ru.
 
Мужчина остался жив. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно. На месте 

16 октября 2016, 05:36
В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона

В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона

Накануне в Самаре в многоэтажке на улице Революционной случился пожар. 

Сообщение поступило в МЧС в четверг, 25 августа, в 17 часов 31 минуту. К месту ЧП, которому присвоил уровень сложности «1-Бис» направили шесть пожарных машин. В тушении приняли участие 29 человек. 

26 августа 2016, 01:00
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