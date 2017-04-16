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Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали
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16 апреля 2017, 12:13
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В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»
Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
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14 апреля 2017, 05:21
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В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки
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14 апреля 2017, 02:08
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На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей
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13 апреля 2017, 05:47
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В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров
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11 апреля 2017, 08:02
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На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно
На территории Самарской области произошел размыв дорожного полотна на трассе М-5 «Урал». Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, между 110 и 111 километрами дороги. Зафиксировано проседание дорожного полотна, сообщили в МЧС. Движение транспорта в этом месте перекрыто сотрудниками ГИБДД Нефтегорского …
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10 апреля 2017, 10:46
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В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области
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7 апреля 2017, 12:00
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В МЧС опровергли сообщение о взрыве в петербургской многоэтажке
Информацию об обрушении стены дома на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге прокомментировали в МЧС. По словам представителя ведомства, обрушение облицовочного кирпича наружной стены на площади 12 квадратных метров произошло в ходе проведения ремонтных работ в квартире на 13-м этаже. Никакого взрыва …
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6 апреля 2017, 05:17
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В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской
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5 апреля 2017, 09:43
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Вонючий запах в Самаре: на Революционной у "Перекрестка" прорвало канализацию
Сегодня, 8 марта, в Самаре на пересечении Революционной и Московского шоссе местные жители заметили коммунальную аварию. Из закрытого канализационного люка возле "Перекрестка" обильно хлестала вода. Очевидцы сделали фото. Из-за прорыва по всей округе распространился неприятный запах. Он оказался настолько едким, …
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8 марта 2017, 03:33
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В Самаре «Рено» сбил мужчину на "зебре"
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16 октября 2016, 05:36
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В Самаре 11 жильцов многоэтажки эвакуировали из-за горящего балкона
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26 августа 2016, 01:00