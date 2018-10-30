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Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер
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30 октября 2018, 05:02
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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло
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27 октября 2018, 09:56
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В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
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22 октября 2018, 02:39
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Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением
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16 октября 2018, 09:21
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В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов
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15 октября 2018, 09:33