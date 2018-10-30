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Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

Антициклон принесет в Самарскую области похолодание и слабый ветер

В ближайшие дни на погоду в Самарской области будет влиять антициклон, сформировавшийся над районами Скандинавии. Воздушные массы, которые поступают в Поволжье с северных и северо-западных частей России, обусловят погоду без осадков со слабым ветром. Температура будет типичной для этого времени 
30 октября 2018, 05:02
В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

В Самаре и Тольятти вывешивают списки должников за тепло

Долги жителей губернии за тепло и горячую воду достигли 378 млн рублей. В Самаре и Тольятти энергетики начали клеить на подъездах домов списки должников за тепло и горячую воду, на почтовые ящики самых злостных неплательщиков - наклейки "Здесь живет должник". 
27 октября 2018, 09:56
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в прокуратуру из-за проблем с отоплением

Мэрия Самары обратилась в надзорное ведомство из-за проблем с отоплением в городе. По состоянию на вечер 15 октября более 50-ти домов до сих пор оставались без тепла. «Из-за неудовлетворительной организации производства работ «Предприятием тепловых сетей» и подрядной организации, ведущей к 
16 октября 2018, 09:21
В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

В Самаре пока не подключены к отоплению 89 домов

По данным на вечер воскресенья, 14 октября, без отопления в областной столице остаются 89 домов, в том числе 85, где подача тепла в этом сезоне не производилась ни разу. Работы по подключению зданий ведутся круглые сутки, задействовано 96 сотрудников,
15 октября 2018, 09:33
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