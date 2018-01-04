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В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы
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4 января 2018, 07:27
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В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха 28 декабря
Самарские метеорологи зафиксировали на территории региона экстремально высокую для последних дней декабря температуру воздуха. Абсолютный суточный максимум по этому показателю был перекрыт в четверг, 28 декабря. В поселке Авангард температура поднималась до 3,4 градуса тепла. Это на полградуса выше предыдущего …
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29 декабря 2017, 01:56
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В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром
Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.
«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже …
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28 декабря 2017, 09:45
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Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса
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25 декабря 2017, 02:51
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В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер
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22 декабря 2017, 03:38
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В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек
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7 января 2017, 04:18
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Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы
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28 ноября 2016, 04:02
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Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется
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16 октября 2016, 06:36
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В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы
В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы. Как сообщает мэрия, общественный транспорт будет ожидать прихожан возле Петропавловского храма, Покровского кафедрального собора, а также у храма, построенного в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Автобусы подъедут к окончанию праздничного богослужения …
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3 января 2015, 12:13
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Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»
Несмотря на выпавший мокрый снег, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин (на фото) проверит готовность стадиона «Металлург» к очередному матчу.
«Никаких изменений, все в силе», - сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Сещенко.
Игра 27-го тура чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» …
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24 апреля 2014, 09:56
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В Самаре пошел мокрый снег
Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах в связи с изменениями погодных условий. Сегодня, 24 апреля, в Самаре пошел мокрый снег. Скользкое дорожное покрытие, плохая видимость многократно увеличивают вероятность заносов, съездов в кювет, предупреждает Госавтоинспекция.
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24 апреля 2014, 09:23