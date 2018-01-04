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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы

В Рождественскую ночь к самарским храмам подадут автобусы

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 января, после праздничного Богослужения, в 2 часа ночи, жителей Самары у городских храмов будет ждать транспорт.

Автобусы подадут к Покровскому кафедральному собору (по адресу улица Ленинская, 75А), Кирилло-Мефодиевскому собору 
4 января 2018, 07:27
В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха 28 декабря

В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха 28 декабря

Самарские метеорологи зафиксировали на территории региона экстремально высокую для последних дней декабря температуру воздуха. Абсолютный суточный максимум по этому показателю был перекрыт в четверг, 28 декабря. В поселке Авангард температура поднималась до 3,4 градуса тепла. Это на полградуса выше предыдущего 

29 декабря 2017, 01:56
В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

В Самаре ожидается теплая новогодняя ночь и мокрый снег утром

Самарские синоптики в новогоднюю ночь прогнозируют теплую погоду. А вот январь в целом на территории Самарской области будет холоднее обычного, передает Приволжское УГМС.

«По сведению Гидрометцентра России средняя за январь температура воздуха в Самарской области ожидается -11,8°, что на 0,7° ниже 

28 декабря 2017, 09:45
Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

Приволжское УГМС: к среде в Самаре потеплеет до +1 градуса

В Самарской области ожидается потепление, передает Приволжское УГМС. По прогнозу метеорологов, температура воздуха повысится до +1 градуса уже к среде, 27 декабря. Причем в последующие дни может стать еще теплее.

«В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится слабоморозная погода 
25 декабря 2017, 02:51
В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер

В Самарскую область идут снегопады и сильный ветер, сообщили метеорологи. Cнег прогнозируют уже в пятницу, 22 декабря, и в последующие выходные. При этом температура воздуха, судя по прогнозу на сайте ФГУП «Приволжское УГМС», повысится: в воскресенье и понедельник ожидается потепление 

22 декабря 2017, 03:38
В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В самарские храмы в ночь на Рождество пришло 43 тысячи человек

В Самарской области в ночь с 6 на 7 января в праздничных мероприятиях, посвященным православному Рождеству, приняли участие 43 тысячи человек, информирует региональное ГУ МВД.

Охрану правопорядка обеспечивали более полутора тысяч сотрудников полиции, около 100 дружинников, а также работники ЧОП и 

7 января 2017, 04:18

Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы

Forbes назвал самые кассовые рождественские фильмы

По версии издания Forbes, самым кассовым рождественским фильмом всех времен в американском прокате является комедия «Один дома». Картина появилась в 1990 году и собрала порядка 286 млн долларов. В главной роли снялся Маколей Калкин.
Вторую позицию в списке наиболее популярных 

28 ноября 2016, 04:02
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Сегодя,16 октября, около 13:00 в Самаре прошли осадки в виде мокрого снега с дождем, как и обещали синоптики.
 
Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
16 октября 2016, 06:36
В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы

В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы

В Самаре на Рождество к храмам подадут муниципальные автобусы. Как сообщает мэрия, общественный транспорт будет ожидать прихожан возле Петропавловского храма, Покровского кафедрального собора, а также у храма, построенного в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Автобусы подъедут к окончанию праздничного богослужения 

3 января 2015, 12:13
Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»

Дмитрий Шляхтин проверит готовность самарского стадиона к матчу «Крылья Советов» - «Амкар»

Несмотря на выпавший мокрый снег, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин (на фото) проверит готовность стадиона «Металлург» к очередному матчу.

«Никаких изменений, все в силе», - сообщил пресс-секретарь ведомства Павел Сещенко.

Игра 27-го тура чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» 
24 апреля 2014, 09:56
В Самаре пошел мокрый снег

В Самаре пошел мокрый снег

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах в связи с изменениями погодных условий. Сегодня, 24 апреля, в Самаре пошел мокрый снег. Скользкое дорожное покрытие, плохая видимость многократно увеличивают вероятность заносов, съездов в кювет, предупреждает Госавтоинспекция.
 

24 апреля 2014, 09:23
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